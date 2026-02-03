RD discutirá reformas del Sistema Nacional de Integridad

Milagros Ortiz Bosch dijo que esos avances son visibles.

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana analizará reformas estructurales de transparencia e integridad pública en la próxima legislatura a partir del 27 de febrero, indicó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

La DIGEI informó la entrega del anteproyecto de ley orgánica que crea la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética (DIGITEG), y la Ley de regulación de los Conflictos de Intereses, al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa,

Las iniciativas están orientadas a la transformación y fortalecimiento de las competencias institucionales en materia de honradez pública, prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el Estado dominicano.

AGENDA DE REFORMAS

La doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, explicó que la propuesta pretende una institucionalidad moderna, con capacidades reales para prevenir riesgos, fortalecer la integridad pública y garantizar mayor confianza ciudadana.

“Estamos impulsando una arquitectura institucional más sólida, con reglas claras y con capacidad de permanencia. Estas iniciativas han sido trabajadas con rigor técnico y visión de Estado, y serán conocidas en la próxima legislatura”, afirmó Ortiz Bosch.

El anteproyecto de ley fue coordinado por la doctora Delta Paniagua, directora jurídica de la DIGEIG, con el acompañamiento del equipo jurídico de la institución.

Tuvo la asesoría del consultor internacional doctor Richard Martínez, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como los consultores nacionales doctor Boris de León y licenciado Luis Ernesto Peña.

OTROS ANTEPROYECTOS

La DIGEIG informó también que están en proceso de entrega otros anteproyectos de ordenanza fundamentales para la robustez del sistema nacional de integridad, entre ellos las Leyes sobre Conflictos de Intereses en la Administración Pública.

