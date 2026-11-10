RD detiene seis mil haitianos sin documento en cuatro días

Entre el viernes 6 y el domingo 8 fueron aprehendidas cuatro mil 846 personas y devueltas a su país de origen cuatro mil 572, mientras que en la jornada del lunes 9, feriado por el Día de la Constitución, las autoridades reportaron mil 561 arrestos y mil 505 deportaciones.

En las primeras tres jornadas, las provincias con más retenciones fueron Dajabón, con 673; Elías Piña, 554; Santo Domingo, 498, y Valverde, 495.

Las operaciones abarcaron localidades del sur, norte y este del territorio, así como el Distrito Nacional.

Entre ellas figuran Azua, Barahona, Pedernales, Jimaní, Mao, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Higüey y La Romana.

Durante el feriado constitucional, la DGM reportó detenciones en nueve provincias de la región sur, todas correspondientes a ciudadanos haitianos.

Independencia encabezó las cifras, con 168 arrestos, seguida de Pedernales, con 126; Elías Piña, 82; San Juan, 57; Barahona, 42; Azua, 31; San José de Ocoa, 12; Peravia, 11, y Bahoruco, 10.

En esas operaciones participaron unidades de Migración, el Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Según la institución, los extranjeros fueron sometidos a procedimientos de identificación y verificación de antecedentes antes de su traslado a los puntos de control migratorio para los procesos correspondientes.

Las actuaciones se realizaron bajo las directrices del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04.

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