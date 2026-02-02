RD derrota a P. Rico y mantiene invicto en la Serie del Caribe

Enny Romero

GUADALAJARA, México.- Cinco episodios de solo tres hits de Enny Romero condujeron este lunes a los Leones del Escogido, de República Dominicana, a un triunfo 5-3 sobre los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, para mantener el invicto en la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Romero (1-0) consiguió la victoria que coloca al conjunto criollo con marca de 2-0, quedándose solo en la primera posición del torneo. De su lado, Puerto Rico tiene ahora récord de 1-1.

Los escarlatas no perdieron tiempo, y en la misma parte baja de la primera entrada fabricaron tres carreras contra Daryl Thompson, luego de un sencillo al central por parte de Gustavo Nuñez, quien se robó la intermedia, transferencia a Sócrates Brito e imparable remolcador de Junior Lake al jardín izquierdo, el cual movió a Brito a la intermedia.

Un doble de Cristhian Adames al prado derecho llevó a Brito a la registradora y a Lake a tercera desde donde anotó con elevado de sacrificio de Aderlin Rodríguez al central.

La número cuatro de los dominicanos se produjo en el segundo acto ante David Lebrón con un doble empujador de Erik González al bosque derecho, que llevó a Marco Hernández a la registradora desde la intermedia. La quinta de los melenudos llegó en el quinto frente a Andrew Baker con otro tubey remolcador de Adames, esta vez al jardín izquierdo, que llevó a Lake al plato.

Las tres anotaciones de los visitantes se produjeron en el sexto contra Luis Frías. El lanzador derrotado fue Thompson (0-1), mientras que Jimmy Cordero (2) consiguió el salvamento actuando en el noveno con un ponche.

Por los quisqueyanos, Adames bateó de 3-2, con dos dobles, dos producidas, un boleto y una base robada; Lake, de 3-1, con una empujada, dos anotadas y base por bolas; Brito, de 2-1, con triple, anotada y dos transferencias, y Gonzalez, de 4-1, con doble y una empujada.

Por los boricuas, Yohandi Morales se fue de 5-3, con una anotada, al igual que Nelson Velásquez.

Los Leones de República Dominicana volverán a la acción el miércoles, tras el día libre de este martes, para enfrentar a los Federales de Chiriquí, de Panamá, a las 4:00 de la tarde (hora dominicana).

of-am