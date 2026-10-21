RD deportó a 1,240 haitianos indocumentados en una jornada

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo este lunes a otros 1,549 haitianos indocumentados y deportó a otros 1,240.
Del total de aprehendidos, 121 fueron detenidos en Elías Piña, 117 en Independencia, 68 en Pedernales, 292 en Dajabón, 127 en Santo Domingo, 120 en Santiago, 80 en Valverde y 76 en Montecristi.
La DGM precisó que sus agentes realizaron 813 detenciones y que el Ejército entregó a 325 personas, la Policía Nacional a 190 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) a 168.
DEPORTACIONES
La institución indicó que 1,240 fueron repatriados a través de los puestos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
jt-am
DEPORTACIONES, ARRINCONAC IONES, PORQUE AL OTRO DIA ESTAN AQUI.SI QUIEREN RESOLVER EL PROBLEMA PARA SIEMPRE REDUZC AN LA NATALIDAD PORQUE EN HAITI, SOLO PUEDEN VIVIR 5 MILLONES DE PERSONAS PORQUE SOLO TIENEN 28 MIL KLMS.,AHI HAY ALREDEDOR DE 12 MILLONES DE PERSONAS.LA ISLA SOLO TIENE 76 MIL KLMS. Y NO ES VERDAD QUE DENTRO DE 100 AÑOS AQUI VAN PODER VIVIR 40 MILLONES DE PERSONAS SEPARADAS, ESO NO ES VERDAD. CONTROLEN LOS NACIMIENTOS AQUI Y ALLA,
2. MENOS NAC IMIENTOS, MENOS HAMBRE, MENOS HAMBRE MENOS PROBLEMAS SOCIALES. OLVIDENSE DE VERJA PERIMETRAL FRONTERIZA QUE ESO NO VA A FUNCINAR PORQUE NADIE SE QUEDA EN UN SITIO DONDE HAY HAMBRE, PORQUE NO HAY TRABAJO NI ESPACIO PARA VIVIR. EL AGUA DE LOS RIO O CUANDO LLUEVE CORRE POR DONDE ESTA EL DECLIVE Y LOS HAITIANOS CORREN PARA ESTE LADO PORQUE ENCUENTRAN COMIDA Y FACILIDAD PARA VENIR PORQUE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS NO TIENEN QUE GASTAR UN CENTAVO. HAITI Y RD, ES UN MATRIMONIO OBLIGADO QUE AUNQUE ESTEN DIVORCIADOS TIENEN QUE DORMIR EN LA MISMA CAMA.
Y cuantos dejaron pasar pagando esa corrupcion que tienen en la frontera la trajo el PRDM que son una Basura
No sé nota , saquen los HAiTIANOS del centro de la porque seguimos viéndolos vendiendo cocos, chinas, trapos viejos, pidiendo, de seguridad , motocohos , vagando por doquier ,, que paso con meter presos presos los que los contratan ?
Francisco