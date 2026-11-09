RD contabiliza 6 mil pacientes diálisis; 570 esperan trasplante

Santo Domingo, 9 nov.- República Dominicana contabiliza unos seis mil pacientes sometidos a tratamientos de diálisis y 570 en condiciones de recibir un trasplante de órgano, cifras que reflejan la creciente demanda de atención por enfermedades renales.

La doctora Wanda Rodríguez, coordinadora general del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), precisó que los 570 pacientes registrados en lista de espera ya completaron los preparativos médicos para recibir un órgano. La cifra, por tanto, no incluye a quienes todavía se encuentran en proceso de evaluación para incorporarse al registro.

La especialista, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, explicó que entre los principales beneficiarios potenciales de un trasplante figuran personas con insuficiencia renal crónica y pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.

En declaraciones al programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, exhortó a quienes desean convertirse en donantes de órganos a comunicarlo a sus familiares, pues estos son consultados cuando se produce un fallecimiento y su decisión es respetada.

Puntualizó, además, que el país acumula más de cuatro mil trasplantes de córneas, alrededor de mil 700 de riñón, 97 de hígado y tres de corazón.

Consideró que divulgar las experiencias de quienes han recibido esos órganos puede contribuir a sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación.

Respecto a la situación de los pacientes con afecciones renales, la nefróloga informó que un registro de la Sociedad Dominicana de Nefrología contabilizó seis mil personas en terapia de diálisis en 2026, tanto en la modalidad de hemodiálisis como de diálisis peritoneal.

Advirtió que esa cantidad ha aumentado desde 2020 y atribuyó buena parte de los casos a la hipertensión arterial y la diabetes, presentes en aproximadamente el 70 por ciento de los pacientes, según explicó.

Entre otros factores asociados al deterioro renal mencionó las enfermedades que afectan directamente las células de esos órganos, las obstrucciones de las vías urinarias, los cálculos y algunos tipos de cáncer.

Rodríguez insistió en fortalecer la prevención y el seguimiento médico de las enfermedades crónicas como vías para reducir la progresión de las afecciones renales y la creciente demanda de tratamientos sustitutivos.

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