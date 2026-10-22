RD confirma 415 casos dengue y La Altagracia concentra 131

SANTO DOMINGO.– La República Dominicana registra 415 casos de dengue en lo que va de 2026, de los cuales 131 corresponden a la provincia La Altagracia, que encabeza la lista de territorios con mayor incidencia de la enfermedad, informó este jueves el Ministerio de Salud Pública.

Después de La Altagracia, las provincias con más casos acumulados son La Romana, con 37, y Puerto Plata, con 33, según el boletín epidemiológico citado por las autoridades sanitarias.

Ante esta situación, el Ministerio intensificó las acciones de prevención y control para combatir el mosquito transmisor, mediante la eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de personas con fiebre y visitas domiciliarias.

OPERATIVOS EN HIGÜEY Y VERÓN-BÁVARO

En La Altagracia, las intervenciones se concentran en Higüey y Verón-Bávaro. Durante una jornada encabezada por la directora provincial de Salud, Wendy Castillo, los equipos fumigaron 114 calles y 342 viviendas de los sectores Vista Hermosa, Cerro Lindo, Villa Palmera y Brisa Duey, en beneficio de 1,242 personas.

En otras intervenciones domiciliarias, el personal sanitario visitó 433 viviendas y eliminó 96 criaderos en tanques. Asimismo, inspeccionó 355 depósitos de agua, de los cuales 37 presentaban larvas de mosquito.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades aplicaron larvicidas y distribuyeron cloro líquido, tapas para tanques y mosquiteros.

VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE CASOS

En el ámbito epidemiológico, los equipos realizaron búsquedas activas en establecimientos de salud y comunidades de Higüey, Anamuya y Verón.

En una unidad de atención primaria de Anamuya identificaron a diez personas con fiebre y dolor de cabeza, ocho de ellas menores de edad, a quienes tomaron muestras para su análisis.

Además, dieron seguimiento a cuatro casos confirmados en Villa Cerro, mediante intervenciones en viviendas cercanas y orientación a las familias para prevenir nuevos contagios.

El Ministerio también capacitó a epidemiólogos hospitalarios y personal del Servicio Nacional de Salud (SNS) en notificación oportuna, toma de muestras, registro de datos y cumplimentación de formularios epidemiológicos.

Las acciones incluyen la coordinación con autoridades locales, organismos de emergencia, centros educativos, organizaciones comunitarias y representantes de los sectores turístico y empresarial.

Durante un encuentro del Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene (GASH), celebrado en Verón-Punta Cana, se coordinaron intervenciones en gomeras y vertederos improvisados, además de iniciativas para fomentar la participación comunitaria y reforzar la prevención en establecimientos turísticos.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Salud Pública exhortó a la población a mantener tapados los depósitos de agua, limpiar y voltear los recipientes que puedan acumularla y eliminar objetos en desuso que faciliten la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

También recomendó evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante la aparición de fiebre.

El organismo indicó que la tasa acumulada nacional es de 4.89 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que, según sus datos, se encuentra hasta un 95 % por debajo del promedio de las Américas.

No obstante, señaló que la región acumula 1.7 millones de casos sospechosos, con tasas de incidencia elevadas en países de Sudamérica y el Caribe, de acuerdo con cifras atribuidas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).