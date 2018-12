RD con prospectos listos para despegar en el 2019 en las GL

NUEVA YORK.- La Página central de las Grandes Ligas realizó un listado de un prospecto por equipo que va a trascender el próximo año.

A continuación los dominicanos que fueron señalados entre este talentoso grupo de jóvenes del béisbol estadounidense.

LIGA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

Jean Carlos Encarnación, 3B, Nro. 15 de Orioles

El dominicano de 20 años tiene las típicas herramientas de un tercera base. Mostró destellos de ese potencial esta temporada pasada ligando .273/.298/.439 con 12 jonrones y 46 extrabases en 123 juegos en la Liga del Atlántico Sur. Esos números deberían mejorar en el 2019, siempre que puede bajar esa tasa de ponches de 27.7%.

Darwinzon Hernández, LZ, Nro. 7 de Medias Rojas

Después de una sólida ronda regular, el venezolano impresionó en la Liga Otoñal de Arizona. Aunque el jugador de 22 años tuvo problemas con su control (algo con lo que ha lidiado toda su carrera) dando 66 boletos en 107 innings, ponchó a 134 rivales. En Arizona lanzó como relevista, y con su combinación de recta y slider permitió sólo tres carreras limpias en 11.1 innings.

Albert Abreu, LD, Nro. 3 de Yankees No. 3 (Nro. 85 de MLB)

El dominicano ha impresionado cuando ha estado en la loma, pero la salud le ha dado problemas. El derecho de poderosa recta ha perdido tiempo por distintas dolencias en los últimos dos años, y estuvo dos veces en la lista de lesionados en el 2018. Si está saludable esta temporada, Abreu tiene tres pitcheos -recta, curva y cambio-que lo pueden ayudar a escalar rápido por las granjas de los Yankees.

Shane Baz, LD, Nro. 6 de Rays

En categoría novatos dejó 4.47 de efectividad, 1.62 de WHIP y una relación de 59 ponches por 29 dobles en 52.1 innings. Pero más allá de los números, impresionó con su arsenal de recta de más de 95 millas y tres pitcheos secundarios que podrían ser todos sobre el promedio.

Nate Pearson, LD, Nro. 4 de Azulejos (Nro. 90 de MLB)

Cuando estuvo bien, Pearson mostró potencial de primer abridor, gracias a una recta de 100 millas, una slider sobre el promedio, curva y cambio.

DIVISIÓN CENTRAL

Luis Robert, OF, Nro. 4 de Medias Blancas (Nro. 44 de MLB)

Nadie ha puesto en dudas el potencial del cubano y sus cinco herramientas. Sin embargo, las lesiones no han dejado que lo ponga en exhibición. Perdió tiempo en el 2017 y en el 2018 jugó sólo 50 encuentros por una lesión en un pulgar. Dejó ver destellos de su clase en la AFL, donde bateó .324 con dos jonrones. Si puede mantenerse saludable en el 2019 hay una buena probabilidad de que ponga grandes números.

George Valera, OF, Nro. 5 de Indios

Valera firmó por US$1.3 millones en julio del 2017, y aunque una lesión en una mano lo mandó al quirófano, mucha gente sigue creyendo en el futuro del joven de 18 años.

José Azocar, OF, Nro. 19 de Tigres

El talento del venezolano siempre ha llamado la atención, pero cada vez que lucía listo para dar un paso al frente, ha retrocedido. Todavía tiene que mejorar su plan de ataque en el plato, pero redujo los ponches considerablemente en el 2018, quizás una señal de que tomará para siempre el camino correcto.

Kyle Isbel, OF, Nro. 14 de Reales

El joven de 21 años bateó .326 con siete jonrones en 64 juegos y terminó el año en Clase A-Lexington. Su paciencia en el plato y swing compacto le auguran un gran futuro, que podría incluir su estreno en las Mayores en el 2019.

Yunior Severino, 2B/SS, Nro. 21 de Mellizos

El dominicano fue uno de los prospectos de los Bravos que fue declarado agente libre luego de que se descubriera que la organización violó las reglas para firmas internacionales. Firmó con los Mellizos y tuvo un sólido 2018 en categoría novatos. Tiene talento para batear para promedio y poder desde ambos lados del home.

DIVISIÓN OESTE

Bryan Abreu, LD, Nro. 10 de Astros

El dominicano ponchó a 90 en 54.1 innings esta campaña y podría tener otra gran temporada en puertas, pues sigue refinando su control. Ha lanzado sólo 38.1 innings en categorías de temporada completa, pero con su recta de 92-94 mph y una curva considerada de las mejores en el sistema de los Astros, es fácil ver por qué el 2019 podría ser un gran año para Abreu.

Liván Soto, SS, Nro. 16 de Angelinos

El venezolano, otro de los prospectos de los Bravos que terminó en agente libre, tuvo un sólido estreno con los Angelinos en la Liga de los Pioneros en el 2018, bateando .291. Pero son su avanzado plan en el plato (.385 de OBP, 24/24 K/BB) y su gran defensiva lo que anuncia un gran futuro para él.

Sean Murphy, C, Nro. 3 de Atléticos No. 3 (Nro. 47 de MLB)

Murphy quizás pudo haber llegado a los Grandes Ligas de no ser por fracturarse una mano, que requirió de una operación, mientras estaba en Doble-A durante julio. El percance lo sacó seis semanas de acción.

Jake Fraley, OF, Nro. 27 de Marineros

Fraley tronó en la Liga de Béisbol de Australia (1.130 de OPS, 13 jonrones, 39 bases robadas en 40 juegos) el pasado invierno, pero perdió dos meses en la ronda regular del 2018 con una lesión en un pie.

Hans Crouse, LD, Nro. 4 de Rangers

La primera campaña completa de Crouse fue un éxito, y los Rangers esperan que sea señal de los tiempos por venir. El pitcher de 20 años tuvo 2.47 de EFE en dos niveles con 62 ponches y 19 boletos en 54.2 innings (13 aperturas).

LIGA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

Freddy Tarnok, LD, Nro. 18 de Bravos

Así como lo ven, otro prospecto de pitcheo de la organización de Atlanta. Lanzó bien como relevista en la primera mitad del 2018 (1.26 de efectividad en 16 juegos) y enfrentó obstáculos como abridor. Pero su potencial como abridor es bastante alto debido a que no fue lanzador sino hasta su tercer año de escuela secundaria.

Isan Díaz, 2B, Nro. 9 de los Marlins

El infielder puertorriqueño, tras integrarse a los Marlins desde los Cerveceros en el mega-cambio por Christian Yelich, tuvo OPS de .771 con 13 jonrones en 119 partidos entre Doble-A y Triple-A en su campaña con 22 años. Díaz sobresale por su trueno — ha pegado al menos 13 cuadrangulares en cada una de sus últimas cuatro campañas, en la que se destaca su año con 20 bambinazos (una marca personal) durante su debut de temporada completa en el 2016 — impresionando a los evaluadores de talento con su capacidad de sacar la bola del parque hacia todas las bandas con un swing similar al del dominicano Robinson Canó. Ese trueno podría verse en los Peces la próxima temporada, ahora que el club agregó a Díaz en el roster de 40 jugadores.

Ronny Mauricio, SS, Nro. 6 de los Mets

Primero estuvo el dominicano Amed Rosario. El siguiente cotizado prospecto de los Mets es el venezolano Andrés Giménez. El próximo sería el quisqueyano Mauricio, quien firmó por US$2.1 millones en julio del 2017, y tuvo un sólido debut en la Liga de la Costa del Golfo en el 2018 hasta que sufrió un desgaste. Tiene las herramientas en ambos aspectos del juego y hasta ahora está comenzando a descifrar cómo emplearlas.

Francisco Morales, LD, Nro. 13 de los Filis

El venezolano no impresionó en Clase-A Williamsport en el 2018 como lo hizo en la Liga de la Costa del Golfo el año anterior, pero de todas maneras demostró lo bueno que fue su repertorio. Continuó abanicando bateadores (10.9 ponches por cada nueve entradas esta campaña) y necesita pulir su comando para dar el siguiente paso, posiblemente como un adolescente en su primera temporada completa.

Jake Irvin, LD, Nro. 17 de los Nacionales

El diestro cuenta con los ingredientes necesarios para ascender con rapidez en su primer año completo en las Ligas Menores y con el potencial para integrar la parte trasera de la rotación.

DIVISIÓN CENTRAL

Cole Roederer, OF, Nro. 14 de los Cachorros

El guardabosque de 19 años ha demostrado madurez en la caja de bateo y la capacidad de enviar la bola hacia todas las bandas. Si su tiempo de juego en la Liga Invernal de Arizona es una señal, podría brillar en su primera temporada completa.

José García, SS/2B, Nro. 13 de los Rojos

El cubano estuvo fuera de acción por un buen tiempo tras desertar, luego debutó como profesional al nivel de temporada completa. Enfrentó problemas desde el inicio, bateando .202/.248/.274 en la primera mitad. Se sintió más cómodo en la segunda mitad (.277/.322/.398), desempeño que podría continuar en el 2019, especialmente si logra pulir su mentalidad en el plato, mientras sigue demostrando una sólida defensa.

Tristen Lutz, OF, No. 5 de los Cerveceros

Con una mezcla de estatura, agilidad, herramientas y capacidades de béisbol, el jardinero tiene uno de los mayores potenciales en el sistema de Milwaukee y podría surgir como uno de los mejores guardabosques jóvenes en el 2019.

Cole Tucker, SS, Nro. 5 de los Piratas

Entre su promedio de .370 y su porcentaje de embasarse de .442 (que lo colocaron de tercero y cuarto en la Liga Otoñal), lo hacen un buen candidato para que se siga desarrollando en el 2019.

Elehuris Montero, 3B, Nro. 7 de los Cardenales

De varias maneras, el dominicano irrumpió en el 2018, bateando .322/.381/.529 con 15 jonrones en Clase-A para ameritarse un ascenso a Clase-A Avanzada antes de que cumpliera 20 años. Aunque todavía busca emplear todo su trueno innato, será reconocido por todo el mundo del béisbol en el 2019, especialmente si puede demostrar su talento en Doble-A.

DIVISIÓN OESTE

Kristian Robinson, OF, Nro. 12 de los D-backs

Arizona invirtió US$2.5 millones para firmar al jardinero como agente libre internacional desde las Bahamas en julio del 2017. Tiene tremendo trueno innato que continuaría desarrollándose en el 2019.

Tyler Nevin, 1B/3B, Nro. 11 de los Rockies

Aunque algunos dudaron de su éxito el 2018 en Clase-A Avanzada debido a que Lancaster es un ambiente que favorece a los bateadores, Nevin borró esas interrogantes bateando .426 en 17 partidos de la Liga Otoñal de Arizona. Ahora buscará continuar su buen desempeño cuando probablemente suba a Doble-A en el 2019.

Michael Grove, LD, Nro. 12 de los Dodgers

Grove todavía no ha debutado como profesional y viene de la cirugía Tommy John, por eso es poco probable que Los Ángeles sea agresivo con su desarrollo, pero el 2019 podrá ser un año importante para el diestro.

MacKenzie Gore, LZ, Nro. 2 de los Padres (Nro. 13 en todo el béisbol)

Gore, elegido de tercero en el draft amateur del 2017, estuvo limitado por una ampolla durante su primera campaña completa. Sin embargo, logró demostrar su repertorio y hay motivos para pensar que será mejor cuando esté completamente recuperado con una oportunidad de ascender rápidamente en el 2019.

Heliot Ramos, OF, Nro. 2 de los Gigantes (Nro. 74 en todo el béisbol)

El boricua tiene el mayor potencial entre todos los prospectos de la organización de San Francisco, pero su falta de paciencia en el plato resultó en algunos problemas a comienzos de su carrera. Ramos, de 19 años, encabezó la liga de novatos en Arizona en slugging (.645) en su debut como profesional en el 2017, pero esa cifra descendió a .396 en 124 encuentros con Clase-A Augusta en el 2018. Ramos tiene trueno sobre el promedio, pero se ponchó 136 veces en 124 partidos el año anterior. Si el puertorriqueño puede hacer más contacto, lo que le permitiría demostrar más trueno, su futuro puede ser más brillante.

of-am