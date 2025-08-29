RD autoriza a aerolínea colombiana nuevas rutas directas

SANTO DOMINGO.- La Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana autorizó a la aerolínea colombiana Jetsmart Airline S.A.S. a operar las rutas de Medellín-Punta Cana, Medellín-Cali, y Punta Cana-Cali, informó hoy.

La decisión fue adoptada a partir del acuerdo sobre transporte aéreo existente entre los Gobiernos de dos los países.

Jetsmart Airlines S.A.S. fue creada por IndigoPartners, un fondo privado de inversión con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aerolíneas de ultra bajo costo.

De acuerdo con un comunicado de la JAC, este fondo también tiene inversiones en compañías aéreas como Wizz Air (Europa del Este), Volaris (México), Frontier Airlines (Estados Unidos) y Cebu Pacific (Filipinas).

Como parte de su proceso de expansión en América Latina, Jetsmart Airlines, S.A.S. operará nuevas rutas que incluyan a la República Dominicana.

La JAC comunicó que la empresa colombiana proyecta iniciar sus operaciones de manera regular a partir de diciembre de este año con tres frecuencias semanales con el uso de aeronaves tipo Airbus A320-271N, con unos 186 asientos.

Manifestó que el nuevo acuerdo fortalece la conectividad de este país caribeño con otros destinos y beneficia a los viajeros, quienes podrán contar con más opciones de rutas directas entre los dos territorios.