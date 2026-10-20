Rays avanzan a Serie Mundial; Freddy Peralta es electo el MVP

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SAN PETERSBURGO, Florida.– Los Rays de Tampa Bay sellaron su boleto a la Serie Mundial 2026 al vencer 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con una destacada actuación de los dominicanos Freddy Peralta y Junior Caminero.

Peralta dominó desde el montículo durante cinco entradas y un tercio, mientras Caminero conectó un cuadrangular de dos carreras en el séptimo episodio para impulsar a Tampa Bay hacia su tercera clasificación al Clásico de Otoño en la historia de la franquicia.

PERALTA, EL MÁS VALIOSO DE LA SERIE

El derecho dominicano Freddy Peralta permitió una carrera y cinco imparables en 5.1 entradas, concedió tres bases por bolas y ponchó a tres bateadores para acreditarse la victoria en el encuentro decisivo.

Su desempeño a lo largo de la serie fue determinante para que Tampa Bay conquistara el campeonato de la Liga Americana. Por su contribución, fue seleccionado Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato, en la que consiguió dos victorias sin derrotas y registró una efectividad de 1.08 en la postemporada hasta ese momento.

CAMINERO SACUDE EL CUADRANGULAR CLAVE

El dominicano Junior Caminero también tuvo una actuación decisiva al conectar un jonrón de dos carreras en la parte baja del séptimo episodio, frente al relevista Cade Smith.

El batazo, que golpeó el poste de foul del jardín izquierdo, amplió la ventaja de los Rays y desató la celebración de los aficionados en el Tropicana Field.

Yandy Díaz también conectó un cuadrangular de dos carreras, en el octavo episodio, para contribuir a la victoria definitiva de Tampa Bay.

TERCERA CLASIFICACIÓN AL CLÁSICO DE OTOÑO

Con este triunfo, los Rays regresan a la Serie Mundial por primera vez desde 2020 y por tercera ocasión desde su llegada a las Grandes Ligas en 1998. La franquicia también disputó el campeonato en 2008, pero todavía busca conquistar su primer título.

Su rival será Milwaukee, que ganó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Dodgers de Los Ángeles. El primer partido de la Serie Mundial está programado para este viernes en Milwaukee. <Cite refs={[«turn598021news17″,»turn598021search0»]}/>

La final de 2026 garantizará un nuevo campeón, ya que ni Tampa Bay ni Milwaukee han ganado hasta ahora una Serie Mundial.

Para el béisbol dominicano, la clasificación de los Rays tiene un atractivo especial por el protagonismo de Peralta y Caminero, dos figuras que contribuyeron de manera directa a que el conjunto de Tampa Bay conquistara el banderín de la Liga Americana.

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