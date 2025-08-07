Ratifican la calificación “A” para Asociación La Nacional

SANTO DOMINGO. – Las agencias Feller Rate y Pacific Credit Rating (PCR) ratificaron la calificación “A” con perspectiva estable a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.

Ambas calificadoras apreciaron la fortaleza financiera de la institución; el crecimiento sostenido de su cartera de crédito, enfocado principalmente en el segmento hipotecario; y la reducción en los niveles de morosidad.

Feller Rate destacó que La Nacional presenta una alta concentración en el segmento hipotecario y muestra un crecimiento sostenido en el segmento de créditos comerciales, los cuales representan más del 20 % del portafolio.

De su lado, PCR resaltó que los créditos hipotecarios constituyen un 62.34% de la cartera, mientras que los comerciales corresponden al 21.23%. El restante 13.43% está asociado a créditos de consumo.

ADECUADOS MÁRGENES OPERACIONALES

Ambas firmas también destacaron los adecuados márgenes operacionales, la gestión integral de riesgos, así como la reducción constante en el endeudamiento patrimonial.

FIGURA COMO TERCER MAYOR ACTOR

Dentro de la industria de las asociaciones de ahorros y préstamos, La Nacional figura como el tercer mayor actor, con una participación de mercado de 14.9% en colocaciones totales a mayo de 2025.

Destaca en el segmento hipotecario, donde alcanza una participación en rangos del 17%.

