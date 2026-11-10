Raquel Peña denuncia hubo campaña sucia en su contra

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, denunció que ha sido blanco de una campaña sucia que calificó de «despiadada y grosera» desde que anunció sus aspiraciones presidenciales.

Durante una entrevista en el programa Matinal 5, aclaró que los ataques no provienen necesariamente de los partidos de oposición, sin identificar a los responsables.

Peña indicó que, por su posición en el Palacio Nacional, tuvo acceso a información sobre las acciones en su contra antes de que fueran divulgadas. Sin embargo, decidió no intervenir para impedirlas, al sostener que no recurre a prácticas deshonestas para ganar posicionamiento político.

Asimismo, aseguró que no se utilizarán recursos del Estado para financiar una eventual campaña presidencial suya.

La vicepresidenta consideró histórico que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuente con varios aspirantes a la candidatura presidencial, entre ellos dos mujeres.

Enfatizó que su propósito es servir al país con honradez y llamó a los ciudadanos con vocación de servicio a no dejarse intimidar por prácticas dirigidas a afectar su reputación y trayectoria familiar.

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