Rapera de origen dominicano Cardi B es elegida como la mujer del año

NUEVA YORK.- Cardi B fue elegida como la mujer del año.

La rapera de origen dominicano fue destacada por la revista BILLBOARD, quien le dio este importante título y ella no dudó en mostrar su felicidad al respecto en las redes sociales.

No es noticia que la intérprete de «I Like It» revolucione las redes. No solo es una gran estrella en Instagram, donde tiene 68 millones de seguidores, sino que también es súper activa en Twitter y hasta Tik Tok. En la plataforma furor entre los adolescentes es tendencia debido a que los usuarios utilizan sus audios para hacer millones de ocurrencias diferentes y divertidas para llevarse cientos y cientos de likes.

Las plataformas musicales son otro lugar donde Cardi B rompe récords, por ejemplo en Spotify tiene 44 millones de oyentes mensuales mientras que en YouTube acapara 15 millones de suscriptores y mil millones de reproducciones en sus mayores éxitos.

«¡Gracias Billboard! Ahora puedo mostrar las estadísticas, pero eso me llevará todo el día 😉¡Perra batió récords! Gracias BARDIGANG sin alentarme mientras el mundo 🌍 estaba en mi contra y criticaba cada movimiento que no hubiera hecho aquí. todos los días y usar mi voz para variar», lanzó la rapera al agradecer el reconocimiento.

of-am