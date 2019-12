Ramfis y Angelita Trujillo versus Pilar Awad Báez

1 – El viernes 29 del pasado mes de noviembre, Pilar Awad Báez publicó en el Listín Diario un artículo con el título: “Ramfis, Demócrata o príncipe heredero de la dinastía Trujillo”.

De esa entrega publiqué en mi página de Facebook, el párrafo siguiente:

“Ramfis D Trujillo, aparentemente olvidó que su abuelo Trujillo, cometió las torturas implacables, los asesinatos políticos, la venta de la patria al extranjero (Grenada Company, Alcoa, Falconbridge, La Yuquera, la exoneración de impuestos por 20 años al Central Romana, etc.), el robo de los fondos públicos, el despojo de tierras a los campesinos, la supresión mediante el terror de todas las libertades, las huelgas reprimidas a sangre y fuego, todo eso y más quedó olvidado para Ramfis o fue elevado a la categoría de “necesidad histórica”.

2 – Para mi sorpresa, al momento que escribo estas cuartillas, ya van más de mil comentarios en torno al contenido del susodicho párrafo. Pero lo grande del caso es el lenguaje soez y la ignorancia con que se expresan esos que opinan para defender a Ramfis y a su madre Angelita, denostando a Pilar Awad Báez.

3 – Como un 99% de los ramfistas no sabe quién es Pilar Awad Báez, me permito para ilustración de ellos, informarles quien es ella.

Pues bien…Pilar Awad Báez, es la sobreviviente del horrendo asesinato planificado y llevado a cabo por Angelita Trujillo, la madre del Ramfis que nos ocupa. Sucedió, que Angelita, estando casada con el asesino José Luis Estévez, por capricho se enamoró del teniente Jean Awad Canaán, quien estaba felizmente casado con la banileja Pilar Báez. La historia esa larga, pero la voy a resumir de la manera siguiente: Estando Pilar para parir, Angelita planificó asesinarla, inyectándole un anticoagulante para que se desangrara. Así sucedió…Pilar murió desangrada…pero la hija que llevaba en su vientre, la salvaron. Esto sucedió el 6 de febrero de 1960. Luego, 9 meses (el 30 de noviembre), también mataron a su padre en un accidente planificado por un celoso José Luis Estévez.

4 – De aquella muerte de parto por desangramiento, sobrevivió la criatura, una niña que le pusieron por nombre Pilar Awad Báez y que en este tiempo está próximo a cumplir 60 años de edad.

5 – Del asesinato de sus padres Pilar narra lo siguiente: Las circunstancias reales en que mis padres vivieron los últimos años antes de sus muertes son innegables e irrefutables. Angelita Trujillo se encaprichó con mi padre estando ella casada con Luis José León Estévez, acosándolo sin importarle su condición de casado y la amistad que le había unido a ella con mi madre y el peligro al que ella expuso a mi padre al fijarse en él. ¿Acaso no está casada actualmente con Luis José Domínguez, el que al momento de su enamoramiento era esposo de otra de sus mejores amigas, Inova Marte? Tan amiga era de la pareja que es madrina de Inova Domínguez Marte, la única hija procreada entre Luis José Domínguez e Inova Marte. Hecho también innegable.

6 – Angelita Trujillo amparada por el poder de la tiranía trujillista, estaba acostumbrada a conseguir todos sus caprichos, motivo suficiente para deshacerse de mi madre para que mi padre quedara libre. Si quiere aportar hechos verídicos, debería relatar en su libro como, apenas unos días después de la muerte de mi madre, el 14 de febrero de 1960, pusieron a mi padre bajo el mando directo de Luís José León Estévez, el mismo hombre que ya anteriormente lo había amenazado de muerte y que lo envió a ese viaje a San Juan de la Maguana a buscar unos peloteros, misión que a un segundo teniente no le correspondía de la cual regreso sólo su cadáver.

¿Por qué no escribe que a mi padre le dieron un vehículo nuevo obtenido en la Caribbean Motors Company con seguro full para ir a ese viaje?

Como es de todos conocidos, en ese tiempo era costumbre “desaparecer” a las personas en presuntos accidentes automovilísticos. No es casualidad que mis padres que venían siendo amenazados y castigados murieran el mismo año, en menos de 9 meses.

7 – Los hechos demuestran claramente que los últimos años de vida de mis padres, fueron años de angustia y persecución, culminando como tantos otros que caían en desgracia de los Trujillo, en este caso de Angelita Trujillo, ambos vilmente asesinados.

8 – Esa imborrable realidad todavía permanece latente en la memoria de todos los que fueron testigos de esa trágica época de nuestra historia. Le pido a Dios que se les deje descansar en paz, ya mucho daño que nos hizo privándolos a ellos de sus vidas y a mí de su amor y protección para que 50 años después de sus muertes quiera distorsionar la realidad con falsedades e injurias.

9 – A propósito de los crímenes de Trujillo, Pilar, en su artículo “Ramfis Demócrata o príncipe heredero de la dinastía Trujillo”, narra lo siguiente:

Desde niño, Luis Ramfis Rafael fue educado por esa misma madre que ha expresado que Trujillo no debía ser condenado pues su régimen fue una necesidad histórica.

10 – En ese tenor, Pilar sigue narrando: Tuvieron que pasar tres décadas y cinco años del último intento de Angelita Trujillo para restaurar el trujillismo en el país. Esta vez, a través de la distorsión de la historia dominicana al publicar su libelo “Trujillo, Mi Padre” y por otro lado, con la creación de la Fundación “Rafael L. Trujillo” lidereada por Luis Ramfis Rafael…Domínguez Trujillo. Ramfis, siguiendo el modelo de su madre, aprendida del tirano Trujillo, y diciendo que es demócrata, ha logrado insertarse en la sociedad dominicana y su diáspora. El oportunista se aprovecha de las oportunidades que se presentan y se vale de cualquier ardid acompañado de elocuencia y verbo para tratar de convencer al más incrédulo, al pregonar falsos preceptos sobre las “luces” del régimen, cuando en realidad, fue una época tan oscura que resulta inverosímil que alguien pretenda hablar de luces ante los horrores que se vivían bajo el yugo de la dictadura. Con unas ansias desmedidas se ha trazado como meta ser candidato para las próximas elecciones presidenciales del 2020 y sin que aún haya presentado formalmente su candidatura ante la Junta Central Electoral hace recorridos por diferentes municipios y países de América y Europa. Se autoproclama como candidato presidencial y promete a los dominicanos todo lo que éste quiere oír.

11- Cincuenta y ocho años han pasado del ajusticiamiento del tirano – continúa narrando Pilar – y ya con una generación ajena a los horrores perpetrados por dicha familia y el saqueo económico que sufrió el pueblo dominicano, parecería que el hijo de la “Reina de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre”, Luis Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo se presenta como el “Príncipe Heredero”, decidido a continuar la dinastía de los Trujillo. Dinastía que por generaciones se ha caracterizado por representar el crimen, sangre, robo, simulación, extorsión, saqueo, oportunismo, violación y opresión.

12 – Luis José Ramfis Domínguez, en su intento junto a la madre de tergiversar la historia, ha llegado al extremo de asegurar que ni el régimen ni su abuelo tuvieron algo que ver con el asesinato de las hermanas Mirabal. Igual, en entrevista que le hiciera Raifi Genao en el año 2010 en su página de internet “La venda transparente” sobre la muerte de Pilar Báez de Awad durante el parto, Ramfis Domínguez aseguró, que su madre había enviado un avión a Puerto Rico a buscar pastillas coagulantes para salvarle la vida a su “amiga” Pilar. Sin embargo, Angelita Trujillo, por su parte escribió en su libelo “Trujillo Mi Padre” que se había enterado del deceso de Pilar Báez de Awad a través de una amiga, después de que ésta falleciera, dejando en evidencia que tanto la madre como el hijo mintieron al respecto.

13 – A Luis José Ramfis Rafael…Domínguez Trujillo, quien en adición ha sido señalado como participante en una estafa al Estado Dominicano en una transacción con el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) debería preguntársele cuáles son las empresas que ha creado y qué logros ha tenido. ¿Es el Príncipe Heredero de la dinastía Trujillo como aspira la madre reina, y/o oportunista político, farsante y ladrón como el abuelo y bisabuelo? Es lo que nos preguntamos, pues con la creación de la Fundación Rafael L. Trujillo, sus aspiraciones de hacerle un museo al abuelo, y su afán de tergiversar la historia y defender lo indefendible nos demuestra que aspira continuar el trujillismo, a que le devuelvan los bienes del estado que eran de su familia. Lo ha expresado en ocasiones, aunque se haya manifestado cual veleta que cambia su discurso según la dirección del viento.

14 – A través de testimonios, conocemos que el 18 de noviembre del año 2013 el aspirante a la presidencia se presentó a la comunidad de Nigua, al lugar donde su tío, Ramfis Trujillo, (cuyo nombre se ufana en llevar como si se tratara de una honra) asesinó uno por uno, atados a una palma a los 6 héroes del 30 de mayo que quedaban con vida. En el mencionado lugar se levantó un monumento con las esfinges de los 6 hombres que junto a sus compañeros de gesta acometieron una acción heroica que devolvió a nuestro pueblo la libertad. El aspirante expresó que fue al lugar “a recrear escenas familiares y a ver el monumento a esos perros” refiriéndose a los seis conjurados.

15 – Hoy este Ramfis se presenta mediante la propaganda engañosa como la solución a todos los problemas que confronta la Republica Dominicana. Confío en la reflexión del pueblo dominicano. Que investiguen más allá, pues nunca es demasiado tarde para escapar del mal que acecha.

Posdata

De los más de mil comentarios que se han hecho en las redes en torno a la publicación de los artículos referidos de Pilar Awad, más del 70% de los mismos han sido para insultar soezmente a esa dama, y la vez alabar a Ramfis y a su madre. Entiendo que esto se debe a que los buenos (que son la mayoría), no se expresan, no hablan, no opinan, no contraatacan, les dejan todo el espacio de los medios a los malos. Ellos si son activos. Ellos sí se manifiestan. Ellos defienden a Trujillo y a su líder Ramfis D Trujillo, y a su madre Angelita. Es una muestra más, de cómo la indiferencia, la abulia y la inacción, pueden dar el triunfo a los malos y a la ignorancia, en esta lucha del bien contra el mal. El que tenga oídos que oiga…

Enlaces para encontrar los artículos de Pilar Awad Báez

https://listindiario.com/la-republica/2019/11/29/593690/democrata-o-principe-heredero-de-la-dinastia-trujillo

https://identidadsanjuanera.blogspot.com/2010/05/mis-padres-jean-awad-y-pilar-baez-los.html

Entrevista a Angelita Trujillo Alicia Ortega

https://www.youtube.com/watch?v=rVXxrjip8o0

Nota

Con este tema de Ramfis, con Dios delante, tendré dos entregas más

