Ramfis Dominguez Trujillo, un outsider como opción de poder

EL AUTOR es abogado. Reside en Panamá.

Cuando en un país impera la corrupción y la impunidad, sostenida por un partido gobernante convertido en corporación empresarial, que lo controla todo y con ambiciones desmedidas, llevando a las grandes mayorías a sobrevivir en pésimas condiciones económicas y sociales.

Es un terreno fértil para que llegue un outsider y en poco tiempo, escale hasta alcanzar el nivel de los más grandes líderes políticos para convertirse en una opción de poder.

El impacto producido por las aspiraciones presidenciales de Ramfis, ha sacudido y despertado el entusiasmo de una sociedad, que estaba anestesiada por un constante bombardeo de falsas informaciones.

Según el economista José Rijo, en los primeros ocho meses del 2018, el Gobierno gasto en publicidad RD$10.2 millones por día, en un país donde hay gente, que muere en los hospitales, por falta de atención médica y de medicina.

Con propagandas engañosas, se ha mantenido el PLD en el poder, usando la estrategia de Joseph Goebbels, jefe de campaña de Hitler, quien lo promocionaba con mentiras haciendo famosa la frase: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”

Un buen ejemplo es el crecimiento económico, que anuncian los medios con bombos y platillos. Mientras que el mismo presidente Medina reconoce que el país está quebrado.

He aquí sus palabras: “Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, el próximo gobierno no tendrá nada que hacer, porque el nivel de la deuda del País es sumamente alto y no tendremos posibilidades de seguir buscando dinero para pagar.”

Surge la pregunta ¿Por qué nunca ha intentado frenar el dispendio e implementar un plan de austeridad rebajando los extravagantes salarios, que ganan algunos funcionarios? Aquí en Panamá, los embajadores dominicanos cobran 40 mil dólares mensuales, mientras que el presidente de los EEUU, Donald Trump cobra 37,500 dólares mensuales.

El slogan de campaña de Ramfis, “manos duras sin dictadura” ha calado en el sentimiento nacional, porque propone aplicar la ley sin privilegios, meter presos a quienes han desfalcado al Estado, recuperar los bienes y abonarlo a la deuda externa para pedir una mora de 4 o 5 años para reactivar la producción y crear empleos.

En el país hace falta un gobierno con manos duras, pero muy duras, contra el narcotráfico que protegen sectores de poder. Contra la corrupción rampante, que se ha convertido en una cultura, donde ser un funcionario honesto, es ser pendejo.

Solo con manos duras, podemos liberarnos de la delincuencia de cuellos blancos y de la callejera. EEUU es la cuna de la democracia, pero nadie escapa al cumplimiento de la ley ni siquiera los presidentes, ni jefes militares, ni los empresarios más ricos.

Ramfis es un outsider, que llega en el momento preciso. Solo él puede detener esta debacle, pues no tiene compromiso que se lo impida. ¿Qué cambio, puede representar Leonel, con tres oportunidades fallidas, Gonzalo un títere de Danilo, ni Luis Abinader, con las manos atadas por sus lazos empresariales con el gobierno?

En el estudio: “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2018/2019” realizado por Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe.

Señala, que nuestro país ocupa el segundo lugar entre los peores 18 países, en materia de soborno. Con respeto a la confianza en los partidos políticos ha caído a un 28.4% en 2019, la del Congreso a un 41% y en las elecciones a un 37.2%.

De acuerdo a dicho informe, el 87 % de la población cree, que más de la mitad o casi todos los políticos están involucrados en actos de corrupción. El 61.9 % cree que la Policía está involucrada en la delincuencia.

https://vanderbilt.app.box.com/s/n6bzbveqe4473i3q5cmkzeds5fn4eig1

Eliassam16@hotmail.com

JPM

