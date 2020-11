Ramfis dice Esperanza Democrática es la única y verdadera oposición en RD

Ramfis Domínguez Trujillo

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, afirmó este domingo que esa organización es la única que hace una verdadera oposición política en la República Dominicana.

En una transmisión a través de sus redes sociales, Domínguez Trujillo expresó que luego de la culminación del proceso electoral, quiso darle la acostumbrada tregua al gobierno que inició sus funciones el pasado 16 de agosto, “para poder apreciar el accionar político sin los entorpecimientos de intromisiones innecesarias”.

Dejó claro su disposición de asumir su rol político, afirmando a su vez que esa entidad política es “la única y verdadera oposición en la República Dominicana”.

Aseveró que su proyecto es el único que no tiene compromisos y que ha permanecido completamente íntegro, pese a haber sido abordado por diversos partidos y candidatos con ofrecimientos de todo tipo.

“Recibimos numerosas y suntuosas ofertas para aceptar importantes cargos políticos, para dirigir algunas instituciones públicas y promesas de mucho dinero para apoyar a diversos candidatos, sin embargo, mantuvimos nuestro norte, porque nuestra misión es simple y sencillamente la transformación absoluta de la República Dominicana», indicó.

Y agregó: «Para ello, es imprescindible mantener nuestra independencia, pues el miedo que generamos en los estamentos del poder, nace justamente porque somos los outsiders, porque no pertenecemos al club de los políticos, porque no nos hemos beneficiado de la política y por ende, no tenemos cola que nos pisen ni compromiso con nadie, sólo con Dios y el pueblo Dominicano”.

Dijo estar comprometido en estar pendiente a las acciones del gobierno y mantener una oposición firme, pero constructiva, “con propuestas, con ideas y con las censuras de lugar y al momento que sea necesario”.

Puntualizó que las gestiones para obtener el reconocimiento a su partido por la Junta Central Electoral están adelantadas, dejando claro que exigirá se reconozca su agrupación política prontamente, ya que según sus expresiones, reúnen todas los requisitos para dicha aprobación.

