OPINION: Raíces y culpables de la Guerra en Ucrania (2 de2)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

A – En la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, más que en ninguno otro momento de la historia, toma sentido la sentencia de José Martí popularizada por Juan Bosch que dice: “En la política hay cosas que se ven, y cosas que no se ven, y las cosas que no se ven, suelen, en ocasiones, ser más importantes que las que se ven”; a lo que yo agrego: es que para ver esas cosas que no se ven, hay que tener un conocimiento del que no goza la gente no es instruida en la materia política de que se trata, y más en este tiempo, en que la mayoría de las personas acepta como bueno y valido lo que le inducen a pensar y creer los medios de comunicación al servicio de los intereses de las tres oligarquías que gobiernan el mundo: el complejo militar-industrial; el complejo gasífero, petrolero y minero; y el complejo bancario-inmobiliario.

B – Este preliminar viene a colación, porque – ¡oh Dios mío, cuanta gente! – que desconociendo las verdaderas causas de esta guerra, opinan sobre ella, cayendo en hablar un retahíla de sandeces. Como estos opinadores no pueden pensar con su propio cerebro, porque ellos mismos lo han atrofiado, entonces, los cascarones de cabeza que tienen, son cautivados por las mentiras y manipulaciones que oyen en los medios de comunicación referidos, por donde se emiten noticias y editoriales manipulados y las prédicas sesgadas de guías religiosos charlatanes, de políticos comerciantes de la política, y de periodistas mercenarios, que por dinero leen un guion que le suministra la dirección de prensa y propaganda de la empresa que los contrató para asesinar la verdad. Nota: si usted quiere saber de la charlatanería de ciertos religiosos de los que hablo, vea al evangelista Yiye Avila, opinando sobre la guerra de Ucrania. https://www.youtube.com/watch? v=AR5pO_HvI5o

C- Pero también, estos opinadores cimentan sus chácharas en torno a esta guerra, en las miserias que escriben ciertos individuos, que ni siquiera son bachilleres, pero que se creen eruditos en economía política, geopolítica, historia, jurisconsultos con especialidad en derecho internacional, lingüistas, expertos en semiótica, filósofos, etcétera. En fin, se reputan a sí mismos, como consumados intelectuales de los grandes pensadores de esta época, quienes, cual pavos reales o espigas vanas, pero altivos y soberbios como todos los necios, se pavonean mostrando una falsa modestia para presentar las estupideces que escriben, como “humildes aportes”, cuando en realidad, solo están generando oscuridad, mentiras y perversidades.

D – Estos individuos, en su mediocridad han renegado de sus raíces sociales y nacionales primigenias, transformándose como el General Pedro Santana en súbditos y traidores, o en vendidos como Guacanagaríx, que agradecen de rodillas y con collar y cadenas en el cuello, las lentejas, trapos y cachivaches con que han llenado sus vidas. Los más peripatético e indignante de esta conducta es, que estos individuos, con este pedigrí de arrastrados y calieses – “hasta humanistas se piensan” – cuando en realidad, al igual que Jaime Bayly, no son más que “cundangos de la comunicación política de los poderes facticos, que con sus guerras y saqueos vienen azotando la humanidad desde que existen.

E – No obstante, presumidos como son, se sienten con la sapiencia y honorabilidad para tachar de inmoral a los que no piensan y actúan perrunamente como ellos, a tal punto, que creen tener la potestad, los méritos académicos y conciencia, para limpiar el piso con un Noam Chomsky o con cualquier otro de los grandes pensadores del siglo XX y XXI. ¡Cosas veredes Sancho! Todo ignorante es atrevido y criminal de la verdad y la razón.

Después de haber presentado en el preliminar, el aclarando de lugar para mejor entendimiento de la presente entrega, entonces, iniciemos la temática de hoy.

1 – Pues bien…, mis lectores recordarán el artículo de mi autoría titulado: “La guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN, ¿a quién beneficia?”, publicado en varios diarios digitales en fecha 14 de enero de 2022. Dos meses después de aquella entrega, podemos ver, que en este artículo anticipé lo que está sucediendo en esta guerra inducida por los Estados Unidos. Para ilustrar con los hechos, a seguidas transcribo los párrafos de aquel artículo visionario, que conciernen a mi ponencia de hoy. Cito:

¿Qué veo en esta guerra a iniciarse en Ucrania?

2 – Los Estados Unidos de Norteamérica es un imperio que poco a poco ha ido perdiendo su poder, a tal punto, que ya teme por su caída. Los imperios en esta condición, en sus estertores de muerte suelen acudir a la guerra como último recurso para supuestamente evitar el colapso. Las tierras del imperio norteamericano están a cinco mil millas de distancia de Europa. Por esta separación, sus élites gobernantes piensan, que una guerra entre la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania contra Rusia, no afectará su territorio continental; que por el contrario, los favorecería de la misma forma que los favoreció en la Segunda Guerra Mundial, pues, mientras los europeos se destruían mutuamente, los Estados Unidos progresaban y se hacían un imperio poderoso a expensas de vender su producción a una Europa asolada e improductiva.

3 – Como se sabe, todos los países del mundo vienen siendo gobernados por sus respectivas élites económicas, que son las que deciden dónde y cuándo llevar a cabo sus guerras. Esas plutocracias deciden las guerras, pero ellos y sus hijos no van a esas conflagraciones. Van los jóvenes pobres de los barrios, que nada saben de conflictos geopolíticos imperialistas, ni tienen nada que ver con las causas e intereses de ellos; y así, millones de hombres en la flor de la juventud – engañados – los mandan a una guerra diciéndoles, que van a luchar por su país, cuando en realidad es para defender los intereses de esa minoría que los recluta para matar en tierras lejanas a hombres, mujeres y niños a quienes no conocen, y de los que nunca han recibido daño alguno. En cambio, los perversos que arman las guerras, se quedan en su área de confort, beneficiándose en grande de las decenas de negocios que se derivan de esas guerras. A estas élites no les importa la sangre derramada ni las devastaciones a las ciudades que ocasionan sus armas de muertes y destrucción.

4 – Para sopesar esta cruenta realidad, que a mí me parece surrealista por lo inverosímil que es, solo hay que recordar cientos de escenas dantescas de las guerras que se han dado en diferentes épocas de la humanidad protagonizadas por mongoles, bárbaros, otomanos, persas, europeos que colonizaron el Nuevo Mundo, por cruzados, musulmanes, por el imperialismo japonés, por los imperialismos europeos invadiendo a África, la India, el Caribe, etc., y por el imperialismo norteamericano con sus guerras e invasiones a Vietnam, Laos, Camboya, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yugoslavia, Latinoamérica, etc.

5- Todos los imperialismos, con sus guerras de conquistas y saqueos, han cometido tantas bestialidades, que las misma se pueden describir con las mismas palabras que usó Simón Bolívar en su “Carta de Jamaica”, cito: “barbaridades que la presente edad ha rechazado (yo diría, ha tachado) como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana; y jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades”. (Fin de la cita de Bolívar)

¿Se pudo evitar esta guerra?

6 – Con el correr de los días, gracias a la democratización de la información que ha permitido la internet, el mundo se ha dado cuenta de los verdaderos motivos de esta guerra sin sentido para el pueblo ucraniano. La misma ha sido inducida por el imperialismo norteamericano y el Reino Unido, los cuales vienen preparándola con la expansión de la OTAN, rodeando a Rusia, aprovechando la debilidad de este país a causa del desmembramiento de la Unión Soviética en 1991.

7 – En youtube, existe un video que presenta al senador Joe Biden, hoy presidente de los Estados Unidos, donde en 1997, de manera clara planteó lo siguiente: “Si algo podría provocar «una respuesta fuerte y hostil» de Rusia, sería la expansión de la OTAN hacia el Este”. Es como decir, a Rusia hay que provocarla, y la mejor manera de hacerlo es expandiendo la OTAN hacia el Este.

https://www.youtube.com/watch? v=Pz3K6IWIo2Y

¿Como se han llevado a cabo las provocaciones que han obligado a Rusia a invadir a Ucrania?

8 – Primero: Ingresando los países limítrofes con Rusia a la OTAN, para en ese cerco ponerle bases nucleares, cuyos misiles llegarían a Rusia en tres o cinco minutos. Segundo: los gobiernos prorrusos que habían ganado las elecciones democráticamente en Ucrania fueron derribados con ayuda del dinero y métodos de la guerra de la “Cuarta Generación” usados para tumbar gobiernos insumisos al imperio. Fue así, como en el 2014, con la revolución naranja (protestas del Maidán), tumbaron al gobierno encabezado por el prorruso Víktor Yanukóvich, para después, mediante miles de engaños publicitarios y fraudes electorales con gasto de miles de millones de dólares, colocaron en Ucrania a gobernantes proeuropeos. Con estos juegos sucios, el 20 de mayo de 2019, llegó al poder el títere prooccidental Volodímir Zelenski, quien ha manejado de forma irresponsable y peligrosa las relaciones de su país con Rusia, ¡claro!, siguiendo las directrices de Washington y Londres.

9 – En este punto, el lector debe comprender, que en un país donde el 70% de la población es prorrusa, y en algunos casos llega al 95%, como sucede en Donetsk y Lugansk, es claro que las elecciones sean ganadas por los prorrusos, puesto que son las mayorías en todo Ucrania, por lo que hay que inferir, que cuando las ganaba un prooccidental, es porque fuerzas externas poderosas, maniobraban con fraudes y otras diabluras, para que los resultados electorales fueran ganadas por el bando antirruso.

10 – En este devenir histórico, ya siendo presidente de los Estados Unidos Joe Biden, declaró, que un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia resultaría en la Tercera Guerra Mundial; o sea, desde que Biden era senador sabía muy bien cuales eran los motivos que podían obligar a Rusia a invadir a Ucrania y el peligro que conllevaba esa confrontación de derivar en una Tercera Guerra Mundial. A partir de las declaraciones de Biden, es fácil comprender, que él quería esta guerra, la cual, en su gobierno le fue fácil llevarla a cabo porque también la querían los poderes detrás del trono: el complejo militar-industrial; el complejo gasífero, petrolero y minero; y el complejo bancario-inmobiliario.

11 – Planificaron esta guerra con premeditación y alevosía, buscando ganancia de pescadores en rio revuelto, puesto que, si él, siendo el presidente de los Estados Unidos y el grupo referido que constituye el “Estado Profundo” hubiesen querido evitar esta guerra, la hubiesen evitado; pero no querían evitarla, mejor la atizaron, cuando evitarla hubiese sido algo tan sencillo, pues hubiese bastado con aceptar las condiciones de Putin: Neutralidad de Ucrania; no ingreso de Ucrania a la OTAN; reconocimiento de las autonomías del Donbass y la anexión de la península de Crimea al territorio ruso, tal como aconsejó Henry Kissinger en su artículo: “Cómo terminar la crisis de Ucrania” (How the Ukraine Crisis Ends), el cual fue publicado por el Washington Post el 6 de marzo 2014.

12 – Para los que no recuerdan ese artículo de Kissinger, ni su consejo para terminar la crisis de Ucrania, de inmediato reproduzco el párrafo de dicho articulo que refiere ese consejo. Cito:

“Putin es un estratega serio, sobre las premisas de la historia rusa”.

“Occidente debe entender, que para Rusia, Ucrania nunca puede ser solo un país extranjero”.

“Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción”.

“Ucrania no debería unirse a la OTAN, una posición que tomé hace siete años, cuando surgió por última vez”. (Fin de la cita de Kissinger). Esto lo planteó Henry Kissinger, al que nadie puede acusarlo de comunista o antinorteamericano.

13 – También, si Biden hubiese querido evitar esta guerra, se hubiese recordado, que en 1961, los Estados Unidos no aceptaron que Rusia pusiera una base nuclear en Cuba, apelando al cuidado de la integridad territorial de los Estados Unidos, que es la misma razón por la cual Putin no acepta el establecimiento de una base nuclear en Ucrania. Tampoco en el día de hoy, los Estados Unidos aceptarían que Rusia establezca una base nuclear en sus territorios aledaños, como son Cuba, México, Canadá y otros. Siendo así, entonces, ¿por qué Rusia si tiene que aceptar bases nucleares en los territorios limítrofes con ella?, alegando los Estados Unidos la soberanía y autodeterminación de Ucrania para tomar decisiones soberanas sin que otros estados se inmiscuyan ¡Oh!, entonces, ¿por qué no aplicaron estos principios de soberanía y autodeterminación en 1961?, y, en consecuencia, dejar que se colocaran aquellos misiles en Cuba.

14 – Si analizamos bien la política exterior de los Estados Unidos, nos daremos cuenta de sus horribles contradicciones. Invade países, para, según ellos, llevarle la democracia, la libertad y la prevalencia de los derechos humanos. Pero viene a ser, que esas guerras dan por resultado la destrucción total del país invadido, millones de muertos y refugiados, y que a la par, los recursos naturales quedan en manos del invasor, que después de derrocar al gobierno indeseado, deja instaurado otro que es un títere fiel a los intereses norteamericanos.

15 – La historia testifica aquellas contradicciones; puesto que, no fueron estados democráticos los que surgieron de las sangrientas intervenciones en Vietnam (1961), Afganistán (2011), Yugoslavia (Serbia y Montenegro) (1999), Irak (2004) Siria (2017) y Libia (2011). No fue para promover la democracia los golpes de Estado que depusieron a presidentes elegidos democráticamente en República Dominicana (1963), en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019), por igual, no fue un gobierno democrático el que surgió en Ucrania después del golpe de 2014 dado al prorruso Víktor Yanukóvich. Volodímir Zelenski, actual presidente de Ucrania, es un gobierno títere al servicio de las tres oligarquías, que ya dijimos gobiernan al mundo (el complejo militar-industrial; el complejo gasífero, petrolero y minero; y el complejo bancario-inmobiliario).

16 – Los Estados Unidos hablan de promover la democracia por el mundo, pero omiten decir que son un superpoder que practica el imperialismo, lo cual, por definición es, una potencia que con su poderío económico y militar se impone a las naciones más débiles para dominarlas y saquearlas, lo que viene a ser una férrea dictadura mundial. Por esa sinrazón, para todos los imperialismos, la soberanía y autodeterminación de los pueblos es letra muerta. La aplicación de sanciones y bloqueos a las naciones más débiles, prevaliéndose de ese poderío militar y económico para imponer su voluntad, es la prueba evidente de la dictadura mundial que es un imperialismo. Esto algo requeteprobado con las políticas de sanciones y bloqueos e irrespeto a la soberanía implementados contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Irak, y ahora contra Rusia y China y contra todo país que se rebele a ser tutelado por el imperio norteamericano.

17 – Este imperialismo es tan dictadura mundial, que para sostenerse dispone de una Fuerzas Armadas con más de un millón 400 mil soldados activos, mil bases militares alrededor del mundo, y un presupuesto que se acerca al billón de dólares. Algo que se sostiene por la fuerza, no es democracia.

A modo de conclusión

A – Tras la invasión a Ucrania ordenada por Putin, nuestro presidente (el señor Joe Biden), después de haber sido un instigador tenaz de este conflicto, con un cinismo sin precedente, desaprueba esta invasión catalogándola de “invasión militar no provocada e injustificada». Concomitantemente, el señor Biden prosigue su satanización contra Putin, con una serie de intervenciones por los medios de comunicación, donde ataca al mandatario ruso con un rosario de frases “cohetes” elaboradas por sus asesores de comunicación. Así, en sus intervenciones públicas aparecen conceptos como: “Condeno el continuo uso de violencia ilegal e indiscriminada contra la población civil del ejército ruso en Ucrania. Condeno las graves violaciones del Gobierno ruso al derecho internacional. Condeno la violación de Rusia a la soberanía y a la libre determinación del pueblo de Ucrania. Putin es un dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. Putin es un criminal de guerra. Putin es un dictador asesino, un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania. Putin debe ser juzgado por sus crímenes de guerra”, etcétera.

B – Biden, con esta satanización a Putin, pasa por alto, que con esto puede revivir las estigmatizaciones de “criminales de guerra” que en el pasado se ganaron George Busch padre e hijo, Bill Clinton y Barak Obama, por los millones de muertos, refugiados y destrucciones que sus guerras causaron en Kuwait, Irak, Libia, Siria, Afganistán y Yugoslavia. La guerra de Vietnam merece un capítulo aparte. Estos señalamientos de Biden, también pueden revivir la imputación de asesino hecha a Benjamín Netanyahu por todas las masacres y robos de tierra que su fascismo ha causado en Palestina; y hasta podría provocar desempolvar las relaciones cordiales de los Estados Unidos con la criminal dictadura de Arabia Saudita.

C – Es decir, al parecer los asesinos están en todos lados, pero ante los nuestros, como los mencionados y Luis Posada Carriles, nos hacemos los chivos locos. En este recordatorio, hasta los ingleses, franceses, alemanes, portugueses, belgas, etc., pueden salir embarrados, porque esos, y norteamericanos, con aquello de la colonización sí que han sido invasores y grandes asesinos.

D – Señor Biden, tirar piedras a un supuesto enemigo cuando vivimos en casa con techo de cristal, no es inteligente. Tampoco es cristiano fomentar el odio, con la particularidad, de que es gravísimo e injusto cuando se hace contra una nación que salvó al mundo del nazismo y fascismo.

E- En otra parte de esta historia, en días recién pasados, la exvicepresidenta de la República Dominicana, señora Margarita Cedeño, publicó un twitter con el mensaje siguiente: “Los peledeistas no vivimos de la política, ni aspiramos a vivir de ella, no podemos pensar siquiera en engañar al pueblo, ni necesitamos hacerlo. Los peledeistas somos gente honesta. Y cuando a Danilo Medina se le cuestionó sobre la corrupción, negó rotundamente que en su gobierno hubiese corrupción. Y Leonel se ha proclamado un fiel seguidor de las enseñanzas de Juan Bosch.

D – Es decir, los políticos raramente dicen la verdad. Son seres sin escrúpulos y desalmados, que por dinero, poder y fama, le han vendido su alma al diablo. El señor Biden, no es la excepción a esta regla.

F – El señor Biden sabe muy bien, que sus discursos sobre la problemática de Ucrania son una retahíla de mentiras, y sus provocaciones contra Rusia, son hechos diabólicos para obligar a Putin a invadir a Ucrania, para lograr los fines imperialistas norteamericanos e ingleses.

G – Provocar una guerra que destruye a todo un país, que causa miles de muertos y millones de refugiados, que hunde la economía mundial, genera hambrunas, y por consiguiente un enorme sufrimiento a todos los habitantes del planeta, para luego achacarselo a otro (a Putin), es algo asquerosamente deleznable.

H – Es terrible pensar que vivimos en un mundo, donde nunca habrá paz. Es imposible que así sea donde se enseñorean la mentira, la angurria por el poder y por las cosas materiales, y donde el odio hacia nuestros semejantes es moneda corriente, a tal punto, que la guerra sea el medio para conseguir mantener la vigencia de un imperialismo, a expensas de matar en otras latitudes a los que son nuestros hermanos, cuando en cambio, si practicásemos el amor, la cosecha sería, algo más que una abundante ganancia retributiva para todos…

¡Que se pare esta guerra, y todas las guerras!…

El que tenga oídos, que oiga…

jpm-am