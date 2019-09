Rafael Paz critica falta destacamentos en sectores del DN

Rafael Paz

SANTO DOMINGO.- El aspirante a la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, criticó que en puntos claves de la capital no haya destacamentos de la Policía Nacional y que un barrio como Gualey supuestamente no tenga escuelas ni estancias infantiles.

“En Gualey los niños tienen que salir de su territorio a buscar una escuela; las madres solteras no pueden dejar a sus niños en una estancia infantil porque no existe; desde la Churchill hasta la Luperón y desde el Mirador hasta la Kennedy no hay cuartel de la Policía para los ciudadanos poner sus denuncias”, criticó.

Entrevistado por Pablo McKnney en su programa de televisión, dijo que parte de la responsabilidad de esa situación se debe a que la atención municipal por mucho tiempo no resolvió esos problemas.

“Algo bueno de los métodos de trabajo del PLD es la crítica y la autocrítica porque eso construye el desarrollo y eso permite corregir las cosas y continuar hacia delante”, indicó.

A pesar de eso dijo que en los gobiernos del PLD se ha hecho una gran inversión para desarrollar el Distrito y todo el país, pero que es un proceso que no llega de la noche a la mañana. “Esta no es una crítica es el planteamiento de un futuro”, subrayó y agregó que su lema es el del presidente Danilo Medina de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo.

Paz expresó que a pesar de que fue el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) desde que fue designado en el Consejo Nacional de Competitividad puso a un lado los intereses empresariales para convertirse en un servidor público.

of-am