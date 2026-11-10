Rafael Barias golpea Mauricio Báez en serie final TBS Distrito

SANTO DOMINGO, RD.- El club Rafael Barias golpeó con contundencia este domingo al Mauricio Báez, 85-79, en el primer partido de la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Los archirrivales de los sectores de Villa Consuelo y Villa Juana encendieron la chispa de una final para la historia en los 50 años del TBS Distrito, donde el vencedor se iría arriba 3-2 en sus enfrentamientos entre ellos por la disputa del título.

El Barias salió al frente 1-0, en una ronda finalista pactada al mejor de un 7-4, y que continuará el miércoles, a partir de las 8:00 de la noche.

Los líderes ofensivos barianos fueron Dimas Carrasco con un doble-doble 19 puntos y 10 rebotes, Marquis Wright coló 16 tantos, seis rebotes y cinco asistencias, Eusebio Suero aportó 11, el refuerzo estadounidense JD Miller 10 dígitos más siete balones atrapados, y Bryan Ramírez nueve.

Por el Mauricio, Jhery Matos fue su principal anotador con 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, el capitán Gerardo Suero logró 17, los refuerzos norteamericanos BJ Fitzgerald 12 y Kevin Obanor 11 con seis capturas.

La última vez que se enfrentaron en la serie final fue en el 2023, donde la escuadra de Villa Juana superó a la Villa Consuelo, 4-2, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

of-am