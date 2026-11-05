Rafael Barias barre a Bameso y avanza a final del TBS Distrito

SANTO DOMINGO, RD.- El club Rafael Barias le “pasó la escoba” al combinado de Bameso en la serie semifinal A, tras el triunfo de este miércoles, 72-69, en el tercer partido de la serie semifinal A del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La muchachos de Villa Consuelo, bajo la orientación de José -Pancho- Fortuna, dominaron 3-0 la ronda semifinalista A a los del Barrio Mejoramiento Social, la cual estuvo pactada al mejor de un 5-3.

La ofensiva bariana tuvo como protagonistas a los refuerzos norteamericanos JD Miller con 19 puntos y siete rebotes, y Marquis Wright anotó 15 y siete atrapadas.

Los nativos de El Barias, Eusebio Suero y Yeison Rivera aportaron 12 y 10 encestes cada uno, y anotaron los últimos puntos de su equipo, ambos con dos lances libres cada uno.

Rivera con 31:2 segundos de juego para darle la ventaja 70-69, y Suero restando 9:8, para sellar la victoria del club Rafael Barias, 72-69, y disputar su séptima final de su historia: 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 y 2023, donde han salido airosos en cuatro, con títulos en 2009, 2013, 2017 y 2019.

Por Bameso, Juan Guerrero pese a conseguir cifras monstruosas en anotaciones con 28 puntos y en la captura de rebotes 14, para un doble-doble, no pudo ayudar a su equipo que con 0-3 concluyó su participación en el 50 TBS Distrito 2026, en sus “Bodas de Oro”.

Ahora, las atenciones se concentran en la serie semifinal restante, la B, que favorece al Mauricio Báez (2-1) ante Los Prados (1-2), también a un 5-3.

Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

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