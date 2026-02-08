R. Dominicana supera a Letonia en la Copa Davis de Tenis 2026

Roberto Cid

SANTO DOMINGO.- República Dominicana inició con paso firme su participación en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, tras imponerse 2-0 ante Letonia en una disputada en la cancha central del Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.

El equipo dominicano tomó ventaja gracias a las victorias en sencillos de Roberto Cid y Nick Hardt, quienes dominaron sus respectivos compromisos frente al conjunto europeo.

En el primer partido del día, Roberto Cid superó a Karlis Ozolins con parciales de 7(8)-6(6) y 6-4. El dominicano resistió los 11 aces del letón, que intentó imponer condiciones en el primer set, pero Cid mostró solidez con un 81 % de efectividad en su primer servicio y un 91 % en el segundo, combinados con 82 puntos ganados y una derecha contundente que marcó la diferencia.

Posteriormente, la primera raqueta nacional, Nick Hardt, se llevó la victoria ante Robert Strombachs en el máximo de tres sets, con marcador de 7-5, 6(2)-7(7) y 6-2. Hardt logró sobreponerse a una molestia en su pie izquierdo cuando el primer set se encontraba 5-5 y terminó imponiéndose tras 2 horas y 32 minutos de juego, registrando un 91 % de aciertos en su primer servicio frente a un rival que acumuló 97 puntos totales.

La jornada contó con la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, así como de Alexi Alcántara y Rubén Tejada, miembros del cuerpo directivo de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis). Además del vicealmirante José Roberto Muñoz Monción.

