R. Dominicana retira número de Juan Marichal de selecciones

Juan Marichal entrega el premio homónimo a su compatriota Juan Soto. Foto: Enrique Rojas

PORT ST. LUCIE, Florida – En el Día de la Independencia de República Dominicana, la federación de béisbol del país caribeño anunció el retiro del número del lanzador del Salón de la Fama de Cooperstown,Juan Marichal, de todas sus selecciones nacionales.

Juan Marichal fue la primera gran estrella del béisbol dominicano en las Grandes Ligas. Getty Images

En lo adelante, el número 27 no estará disponible en ningún equipo dominicano, incluyendo el que participa en el Clásico Mundial de Béisbol.

«Juan Marichal es el dominicano más grande del béisbol. Retirar su número de por vida es un homenaje eterno», dijo Juán Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE).

«Esta noticia me hace sentir sumamente orgulloso», dijo Marichal. «Estoy feliz y contento por saber que el número 27 será retirado de todo el béisbol dominicano», agregó.

Marichal, de 87 años, fue la primera súper estrella dominicana en las Grandes Ligas y uno de los mejores peloteros latinos de todos los tiempos. En 16 temporadas, mayormente con los San Francisco Giants, ganó 243 partidos, tuvo efectividad de 2.89 y completó 244 de 457 aperturas, lo que valió para ingresar al Salón de la Fama en 1983.

El anuncio del retiro de su número se produjo el 27 de febrero, cuando se celebró el aniversario 181 de la Independencia de República Dominicana.

«Lo he dicho varias veces, pero para quien no lo sabe lo repetiré. Cuando los Giants me presentaron los números que estaban disponibles en 1960 y vi que estaba libre el 27, que es el día de la independencia, no dudé en tomarlo», dijo Marichal.

«Fue amor a primera vista y pienso que me fue muy bien usando el número 27», agregó.

El jueves, además, Marichal entregó a su compatriota y estrella de los New York Mets, Juan Soto, el «Premio Juan Marichal» como jugador dominicano más destacado en las Grandes Ligas del año pasado.

Marichal, también, hizo el lanzamiento ceremonial de la primera bola, antes del juego de exhibición entre los Houston Astros y los Mets en el Clover Park de Port St. Lucie, Florida.

«Fue un día redondo para mí. Me siento afortunado», dijo Marichal, quien en diciembre fue operado de corazón abierto debido a cuatro venas obstruidas.

«Tuve mucha suerte de atender a tiempo lo que inicialmente pensaba era agotamiento. Me trataron en República Dominicana y Nueva York y me recomendaron operarme para solucionar el problema. Al principio me opuse, pero mi esposa, Alma, dijo que había que hacerlo y lo hicimos», dijo Marichal.

