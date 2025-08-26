R. Dominicana en cima Grupo C en torneo continental de basket

Managua, 26 ago.- República Dominica se ubica en la cima del Grupo C del torneo continental de baloncesto AmeriCup 2025 que se disputa en Nicaragua, tras vencer a Argentina en tiempo extra 84-83.

La víspera, en el polideportivo de Alexis Argüello de esta capital, el conjunto caribeño se mantuvo en desventaja durante 35 minutos, pero luego se impusieron al equipo celeste hasta empatar el partido a 75 y llevarlo a tiempo extra.

«Tuvimos que agarrar el ritmo y ponernos defensivamente, ajustar un poquito porque Argentina estaba metiendo, después se convirtió en un partido parejo en la cantidad de rebote, en asistencia nosotros hicimos un poco más, dos más, un partido parejo que estaba para cualquiera de los dos, expresó en conferencia de prensa el director técnico dominicano, Néstor García.

Como jugador más destacado del choque resaltó Andrés Feliz con 11 asistencia, 14 puntos y una eficiencia de 27, según refieren las estadísticas del juego.

Dominicana sumó 11 bloqueos, lo cual significa la marca más alta para una selección en un juego de AmeriCup, señaló la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en su portal web.

Durante la jornada dominical Colombia se impuso al anfitrión Nicaragua 89-86 en un partido en el que la selección pinolera ganó los rebotes por 44-32 y asistencias 25-17, pero la poca protección del balón en el cierre fue crucial en el revés.

De ese modo, los colombianos, con un récord de 1-1, se llevaron un duelo clave por la clasificación en el Grupo C y hoy se verán las caras contra Argentina, que también tiene el mismo registro.

Más temprano en el Grupo A Brasil venció a Bahamas con amplio marcador de 84-66, mientras la selección uruguaya superó a la estadounidense 86-85.

Para este lunes, según el calendario de los juegos, por el Grupo B Panamá enfrentará a Venezuela, mientras Canadá se medirá con Puerto Rico; en tanto en el Grupo C República Dominicana jugará contra Nicaragua.

