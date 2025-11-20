R. Dominicana acoge Olímpiada CA y del Caribe de Biología

Santo Domingo, 20 nov.- La VIII Olimpíada Centroamericana y del Caribe de Biología (Olcecab) continúa en la República Dominicana con la participación de una veintena de estudiantes de secundaria básica de siete países de la región.

La competencia, que se desarrollará hasta el 22 de noviembre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es organizada por el área de Ciencias de la Naturaleza del Ministerio dominicano de Educación, y cuenta con la participación de delegaciones de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y el país anfitrión.

Durante el acto de apertura, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, destacó que, al acoger esta octava edición, la República Dominicana reafirma su compromiso con la cooperación regional y el fortalecimiento del pensamiento científico en la juventud.

Scheker subrayó que esta iniciativa se alinea con la visión institucional de ofrecer una educación de calidad, pertinente y transformadora.

Sostuvo que estas acciones responden a los objetivos de la institución de mejorar la calidad educativa y la equidad, de promover el enfoque STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y de desarrollar en los estudiantes competencias de pensamiento científico, resolución de problemas, pensamiento crítico y creativo, así como ética, liderazgo y valores.

Indicó que la ciencia aplicada, la investigación rigurosa y el liderazgo ético constituyen pilares fundamentales en eventos de este tipo, y aseguró que el país los abraza con convicción.

Reconoció la disciplina, el esfuerzo y la pasión por el conocimiento demostrados por los estudiantes, destacando que ya son ganadores más allá de las medallas.

Por su parte, el presidente de la Olcecab, José Pereira Chaves, afirmó que estas olimpíadas representan una oportunidad transformadora para los jóvenes, quienes encuentran en ellas un espacio para desarrollar habilidades cognitivas y científicas de alto nivel.

La Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Biología es un concurso cognitivo destinado a estimular el estudio de esta disciplina y a desarrollar jóvenes talentos. Los participantes realizan dos pruebas teóricas y dos prácticas en las áreas de Zoología y Botánica.

