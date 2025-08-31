R. Dom. participa en cumbre mundial de drogas en Nashville

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, destacó el papel que ha desempeñado la República Dominicana en la lucha regional contra el narcotráfico y reafirmó el compromiso del país con las alianzas estratégicas, así como con el intercambio de información para enfrentar la problemática del comercio ilícito global de sustancias narcóticas.

Afirmó que las amenazas del narcotráfico, nos obliga a replantear nuestros los planes, acciones y desafíos frente al auge de las drogas sintéticas.

“Quiero resaltar el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional. Ha sido un esfuerzo loable y sin precedentes, que demuestra el compromiso del gobierno dominicano para desmantelar las operaciones ilícitas de estos grupos criminales”, declaró Cabrera Ulloa en la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX), que se llevó cabo del 26 al 28 de agosto en Nashville, Tennessee.

Durante el evento, el titular de la DNCD se reunió con Dan Salter, sub jefe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y participó en sesiones plenarias, talleres y encuentros bilaterales que permitirán ampliar las alianzas y planes estratégicos para la persecución y combate al delito del tráfico de drogas en la región del Caribe.

La conferencia, establecida en 1983, es considerada como el foro global más importante en materia de lucha contra el narcotráfico, cada año reúne a los responsables de agencias de control de drogas de más de 130 países, con el objetivo de analizar las amenazas emergentes, compartir estrategias y reforzar la cooperación internacional.

jt-am