¿Quién le roba a quién?

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami.

Oír narrativa al problema ancestral de la luz de manos de un experto, a veces da risas. Igual le decían a Balaguer en 1970: “culpables son las chichiguas». Julio Sauri así justificaba apagones.

Ahora el ministro Celso Marranzini dijo: «El hurto está en el ADN de todos los sectores de la República Dominicana». Todos saben que él es presidente del Consejo Eléctrico, CUED y resaltó que ese hurto es uno de los factores que han perjudicado a las EDE, distribuidoras eléctricas dominicanas.

Si analizas el círculo vicioso del sector eléctrico formado por las pérdidas, las tarifas, el déficit financiero, la falta de recursos para la inversión, el mal estado de las redes eléctricas, el robo y las pérdidas técnicas y no técnicas, se ve claro el problema.

Muchos parches se han hecho: préstamos se han tomado y aun la generación, transmisión llega más cara y gente pobre contrata al electricista del barrio y se “pega” alegando «he perdido 2 neveras y dos planchas por voltaje, entonces me desquito no pido rebajas, ellos me joden y yo les robo». ¡Así no!

«Hay que puntualizar muy claro el problema del hurto porque muchas veces entendemos que es de los barrios. No. Desgraciadamente, el hurto está en el ADN de todos los sectores de la República Dominicana», indicó Marranzini.

Dijo que los problemas que enfrentan las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) no son nuevos, pero su persistencia los ha convertido en una barrera que se debe derribar con urgencia. Dijo que es crucial destacar que «hemos desatado una guerra sin cuartel contra este flagelo, pero necesitamos que el Ministerio Público recupere la esencia y el rol de la Procuraduría General del Sistema Eléctrico (PEGASE), y aseguraremos que el consumo fraudulento de energía sea castigado con la dureza que merece».

Acuerdo

¿Se llegará a un acuerdo con las empresas de crédito para publicar y mandar a los buros de crédito quiénes son los clientes que no pagan y lo publicarán en los medios de comunicación?

«Hay dos cosas: uno es el que no paga. El que no paga, nosotros lo vamos a decir por los medios comerciales, pero el fraude será diferente. Será mucho más agresivo. El fraude vamos a publicar los nombres y las fotos para que esto se acabe de una vez para siempre. Está bueno ya», advirtió Marranzini. Yo no he visto nada, se hacen planes de pago y todos calladitos

Por otra parte, Marranzini dijo que, actualmente, las pérdidas alcanzan niveles inaceptablemente altos, exacerbadas por el fraude eléctrico, que no solo es un acto ilícito, sino un acto de deslealtad hacia todos los ciudadanos que pagan por el servicio.

«Estas pérdidas no solo representan una sangría económica, sino que también deterioran la calidad del servicio, generando apagones y fluctuaciones que afectan la vida diaria de millones de dominicanos», expresó Marranzini.

Asimismo, puntualizó que la infraestructura de distribución hay que ponerle mucha atención porque la falta de inversión en su modernización ha impedido que las redes estén adecuadamente blindadas contra las conexiones ilegales, y ha limitado la capacidad para expandir y mejorar la calidad del servicio.

Presidente Abinader sabe del problema, que no podemos seguir ignorando. Cada día que pasa sin abordar estas deficiencias es un día más en el que comprometemos el futuro energético del país»

Solución es dinero, reforma fiscal y ser más ahorrativos con luz, mi amiga, Doña Luz.

jpm-am

