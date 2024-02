¿Quién ganó las elecciones municipales de 2024?

Celebramos que las recientes elecciones transcurrieron de forma pacífica y felicitamos a la JCE por la organización de estas, y a su vez hacemos un llamado al fortalecimiento de la institucionalidad impulsando una democracia participativa y orgánica.

Según los resultados de las recientes elecciones impera la creencia de que el PRM ganó las elecciones, pero el nivel de abstención de 47.82 y en algunos lugares más de un 70 por ciento puede indicar lo contrario.

El nivel de abstención se registra como el más alto en los últimos 62 años según publica el Diario Libre. Este escenario envía más de un mensaje a la clase política dominante, y reta a la sociedad a buscar mejores opciones de representación popular en los espacios de poder.

Entonces, ¿Quién ganó las elecciones?

¿Votó el pueblo por lo que quiere, o demostró con su abstención lo que no quiere? ¿Se fortalece la democracia cuando se fomenta la pobreza que genera el clientelismo y se compra el voto y la conciencia de una gran franja de votantes? ¿Elige realmente el pueblo a sus autoridades, o por medio de la manipulación, se aniquila el ejercicio libre y voluntario del voto?

¿Tenemos una democracia orgánica o una democracia de palacio y billetera? ¿Hasta cuándo la industria de la pobreza y la ignorancia será un laboratorio para crear líderes circunstanciales? ¿En algún momento de nuestra historia tendremos un voto crítico, consciente y responsable?

En las elecciones municipales el PRM ganó, pero perdió.

En el 2020 compitió aliado a siete partidos y solo obtuvo el 29% de los votos válidos con un escenario nacional que favorecía a quien fuera opositor a un gobierno que fracasó en las garantías nacionales.

En gobierno de Danilo Medina, del PLD y de su congreso, se había desconectado del interés nacional y había profundizado la corrupción del sistema político con casos como Odebrecht, Punta Catalina, la persecución de opositores, el nivel de deuda y toda clase de barbarie política en la administración de la cosa pública.

En el escenario actual 2024 el PRM lleva cuatro años en el gobierno y concurrió aliado con 22 partidos, con el estado a su servicio, con un gobierno que administra un volumen de recursos extraordinarios. Con una inversión desproporcionada en gasto de publicidad avasallante a los demás actores políticos, y toda clase de manipulación política típica de nuestra democracia.

Con la mayoría en el congreso, en las alcaldías, y sin oposición de respeto durante la ruta del gobierno, debió ganar con una alta votación que sirviera de base para probar la aceptación general de la gestión y eso no sucedió. Entonces, ¿Dónde está su base de apoyo? ¿Realmente ganaron las elecciones o las perdieron? ¿Tienen aseguradas las presidenciales de mayo?

El PLD perdió ganando. Dado que está fresca la gestión pasada en el imaginario social con funcionarios presos, cuentas pendientes en la justicia y cuentas pendientes en la nación. Con un candidato presidencial que no ha hecho ninguna propuesta electoral relevante, no ha prendido y al parecer no prenderá. Y, aun así, permanecen como la segunda fuerza política a nivel nacional. ¿Cuál es el mensaje de los votantes?

Leonel Fernández perdió. Porque él como persona no tiene techo de crecimiento social ni político. ¿Dónde están los dos millones y creciendo? Cuatro años sin hacer oposición y sin fijar posición ha dado pie a que el PRM corra solo y el PLD se fortalezca, pero, además, queda demostrado, que, aunque su partido mantenga la condición de mayoritario su candidato perdió y se desvanece su aura. ¿Qué harán para revitalizar ese candidato?

Los ganadores: JS, porque en su primera aparición con un líder político del cual la sociedad tiene poca luz, ganaron alcaldías. El PUN que sacó una votación orgánica de respeto. PP creció de la mano del gobierno. El PRD y el PRSC viven lo cual es saludable para la democracia y el equilibrio de fuerzas. Las fuerzas políticas emergentes demostraron ser opciones débiles.

En el escenario actual el pueblo dominicano y la democracia perdieron las elecciones y no ganaremos hasta que votemos por valores conexos al interés nacional y no por colores o por intereses de grupos de poder.

El autor es presidente del Partido Nueva Generación, del Foro Social de la República Dominicana y APS Escuela Internacional de Liderazgo.

