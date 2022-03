¿Quién está en guerra en la República Dominicana?

El pasado año tuve la oportunidad de leer varios artículos donde se evidenciaba un ataque directo y agresivo contra la vida del fenecido presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Los medios internacionales se hicieron eco de un intento agresivo y directo para asesinar al presidente haitiano y dieron expresiones claras buscando golpe de Estado. Medios digitales como El País, entre otros, hicieron varias publicaciones al respecto, mientras aquí todo se manejaba con mucha timidez.

«Le doy las gracias al jefe de seguridad de palacio. El objetivo de estas personas era atentar contra mi vida», señaló Moïse. «Ese plan fue abortado». Con estas palabras, el presidente agradeció estar vivo, pero estos ataques no se detuvieron hasta el fatídico 7 de julio de 2021 a sus 53 años) cuando fue asesinado por un grupo de mercenarios.

Creo que los medios locales y toda América, así como los medios haitianos, fueron tímidos a la hora de abordar la realidad y lo que estaba pasando en Haití. Meses después se consuma el hecho horrendo y funesto, anunciando al mundo el magnicidio que terminó con la vida del presidente haitiano. ¿Se acalló a la prensa o no se sabía lo que pasaba?

Sería injusto después de tan grande tragedia salir a buscar culpables de no hacer, pero es bueno analizar si la guerra terminó o si continúa, contra quien es la guerra ahora, porque todo indica que en nuestro país alguien está en guerra y no lo sabemos o no nos quieren decir.

Espero este silencio y este afán de tapar la realidad no nos cree una sorpresa superior a la muerte del presidente haitiano y que un mal día, más que levantarnos con los medios plagados de noticias, nos levantemos por el estruendo de los disparos y saqueos de entes armados transitando nuestras calles, pero siendo menos escéptico y rogando que no sea así, me hago la siguiente pregunta ¿Quién está en Guerra en República Dominicana?

Esta inquietud me surge producto de la cantidad de armas de guerras y municiones decomisadas permanentemente en las aduanas de nuestro país, y otras que intentar entrar de manera clandestina por diversos medios. Hace ya años que me levanto y veo de manera continua publicaciones en diferentes medios de comunicaciones donde hace alusión a intentos de entrar armas de guerra a nuestro país, pero no una, sino muchas.

Sin embargo, a pesar de esto, ninguno de esos medios publican los responsables, y ni siquiera se nota un seguimiento sobre estos temas y más aún, me preocupo más observando noticias como la que leí recientemente en diversos medios.

“Fecha: 22/03/2022 Santo Domingo.- El Ministerio Público de Elías Piña ocupó este lunes un cargamento con 5,700 municiones para fusiles en los alrededores del Palacio de Justicia del municipio Comendador de esta provincia, fronteriza con Haití. Sobre el caso, dijo que unos individuos se transportaban en un carro blanco, marca Toyota 2013, mientras que otros se desplazaban a bordo de motocicletas y huyeron”https://almomento.net/ elias-pina-autoridades-ocupan- miles-de-

Este otro título tiene fecha del 16/03/22 “Aduanas confisca armas de guerra y explosivos en Haina” y de igual modo se repite la misma situación, nadie sabe a quién o a quiénes pertenecen y nunca se publica los resultados de las investigaciones. En conversatorios con amigos, algunos dicen que son armas para los narcotraficantes, pero no imagino que en nuestro país haya una estructura con un nivel tan elevado en término armamentistas, de ser así pronto es peor aún.

No soy muy dado a conjeturas o especulaciones, por lo que prefiero servir de eco a las inquietudes de muchos ciudadanos que como ya se encuentran inquietos ante tal situación y solicitar a los organismos correspondientes una respuesta al respecto.

Que por favor nos digan, quién está en guerra en RD, por qué tantas armas de guerra entran a nuestra nación, amén de las que no son decomisadas y un llamado también a los medios a tomar interés por el tema.

Otro argumento sería, suponer que entran por esta vía para ser llevadas a Haití, pero todos sabemos que es mucho más fácil entrar contrabando a la vecina nación que a la nuestra y pasarla por esta vía para luego llevarlas al vecino país es una travesía ilógica.

Alguien recibe las armas de guerras en nuestro país, pero para qué, para quién, ¿quién requiere de cientos de fusiles, pertrechos militares, pistolas, municiones y granadas a gran escala y para qué?

Como base de lo que estoy planteando dejo algunos artículos publicados solo en los últimos 4 meses a fin de lograr llamar la atención sobre un caso que parece extrañó y encubrirlo nos podría dar una gran sorpresa, como ya paso en Haití .https://acento.com.do/ actualidad/autoridades- militares-confiscan- cargamento-de-armas-9015973. html, —https://almomento.net/ aduanas-confisca-armas-de- guerra-y-explosivos-en-el- puerto-de,– https://www.ejercito.mil.do/ transparencia/publicacion-en- el-portal-de-datos-abiertos/ category/armas-de-fuego-y- pertrechos-militares- retenidos-o-incautados

