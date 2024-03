QUEJAS CIUDADANAS: Detienen haitianos en horas de madrugada

La siguiente es una queja que envía a ALMOMENTO.NET el ciudadano Manuel Báez desde la ciudad de Esperanza, República Dominicana:

Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader y demás autoridades ya que hay un grupo de militares que, junto con Migración, van a las 2:00 y a las 3:00 de la mañana a buscar nacionales haitianos indocumentados.

No estamos de acuerdo, ya que ellos van a esa hora, se encaraman por los techos de viviendas, rompen puertas, ventanas; Se llevan los celulares, le roban el dinero, se llevan tres y cuatro, y al otro día los regresan para atrás.

Esto es dicho por los mismos haitianos y visto por mí mismo. Cuando regresan dicen que los extranjeros tienen que pagarles entre 4,000 y 8000 pesos para devolverles sus pertenencias.

Mensualmente están haciendo esos allanamientos a esas horas sin ninguna presencia de un fiscal. despertando el vecindario.con los escándalos. Es un atropello ala sociedad y eso no está bien.

No me opongo a que hagan el trabajo, pero debe ser como manda la le, no a esas horas y y con escándalos.

Así no.