Que Trump asuma ya: propuesta al Congreso de EUA (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Biden solicita al Congreso 24 mil millones de dólares para Ucrania.

https://actualidad.rt.com/actualidad/531784-biden-reclamar-secreto-congreso-ayuda-24000-ayuda-kiev

1 – El pasado lunes 25, el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió al Congreso, de forma no pública, 24.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar para el régimen de Ucrania. De estos millones, 16 mil irían destinados al Complejo Militar Industrial, para la fabricación de armas, y 8 millones para la “Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania”. Con esta propuesta, todo el dinero se quedará en Estados Unidos. Este dato revela la mano invisible del “estado profundo” en acción.

2 – Esta noticia provocó la indignación de varios congresistas y personalidades públicas. Por ejemplo, el empresario Elon Musk, designado para coliderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental en la nueva administración de Donald Trump, escribió en su cuenta X, «esto no está bien». Por otro lado, también en su cuenta X, la congresista Marjorie Taylor Greene acusó a Biden de escalar el conflicto con Rusia, y advirtió, que la administración Biden/Harris está considerando dar armas nucleares a Ucrania», lo que es una locura. En este mismo tenor se manifestó el senador Mike Lee, de Utah, trayendo a colación, que anteriormente la administración demócrata había «perdonado» una deuda a Kiev por un monto de 4.650 millones de dólares, que es dinero de los contribuyentes, lo que viene a ser un regalo gratuito para sabotear aún más las negociaciones de paz del presidente Trump».

Tucker Carlson asegura: «La Casa Blanca la dirige Satanás”. El Gobierno de EE.UU. tiene las características de un Estado fascista.

https://actualidad.rt.com/actualidad/531719-casa-blanca-dirigir-satanas-tucker-carlson

3 – Las recientes acciones de EE.UU. en materia de política exterior, como la autorización dada por el presidente Joe Biden a Ucrania para lanzar misiles de largo alcance ATACMS contra el territorio de Rusia, y la decisión de enviar minas antipersona a Kiev, como también pedir 24 mil millones de dólares más para ayuda militar a Ucrania, antes que Trump asuma su mandato, es el reflejo de algunas decisiones malvadas que no tienen justificación. Ante esta situación, Tucker Carlson ha dicho: El Gobierno de EE.UU. tiene las características de un Estado fascista. «Si me hubieran preguntado ayer por la mañana quién dirige a Estados Unidos, habría dicho que Antony Blinken es quien ha dirigido desde el principio, pero ahora diría que Satanás». Considero, que hay «fuerzas oscuras a cargo». «No hay justificación» para el uso de minas antipersona en este conflicto, porque no resolverán ninguna cuestión. «El único efecto de ese movimiento es matar inocentes, eso es todo. Ese es el único efecto y ellos lo saben. Y por eso lo están haciendo de todos modos, porque matar es el punto. Así que es malvado. No creo que sea una cuestión de defender la democracia».

4 – Aquellos que aún apoyen y sigan defendiendo la guerra en Ucrania «no deberían formar parte de la nueva Administración de Trump ni de ninguna otra», porque estas personas carecen de la «sabiduría necesaria» para dirigir EE.UU. Ellos están promoviendo una guerra porque sí, sin ninguna promesa de ningún tipo de victoria significativa. La guerra, por el hecho de matar gente, porque podemos, es la definición del mal».

A modo de conclusión

5 – El problema radica en que la gestión de Biden/Harris está generando las condiciones para un conflicto nuclear. En este escenario, es evidente que Joe Biden, de avanzada edad, no tiene la habilidad intelectual, ni la condición física y mental para seguir liderando a los Estados Unidos durante un periodo de tiempo más extenso. Kamala Harris, tampoco tiene la capacidad intelectual para gobernar a los Estados Unidos. Considerando estas circunstancias, y para prevenir una «Tercera Guerra Mundial», solicitamos al Congreso de los Estados Unidos en funciones que tome la decisión de disminuir el periodo de gobierno de la administración Biden/Harris. Esta propuesta, porque no veo otra forma de parar en seco la maldad y la locura, que, aposentados en la Casa Blanca, nos están conduciendo a una «Tercera Guerra Mundial» de dimensiones apocalípticas.

El que tenga oídos, que oiga…

of-am