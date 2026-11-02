¿Qué tan importante es la reunión ministros del G-20?

La reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Grupo de los Veinte (G-20), celebrada los días 30 y 31 de octubre de 2026 en Atlanta, Estados Unidos, constituye un acontecimiento de particular importancia para el escenario geopolítico y económico internacional.

El G-20 es uno de los principales foros de concertación económica y política del mundo. Sus integrantes representan aproximadamente el 85 % del producto interno bruto (PIB) mundial, el 75 % del comercio internacional y dos tercios de la población del planeta. En este espacio convergen las principales economías industrializadas y emergentes, entre ellas Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, India, Brasil, México y Canadá.

Aunque su misión fundamental está vinculada con la cooperación económica internacional, sus deliberaciones tienen cada vez mayor relevancia geopolítica, debido a la estrecha relación entre los conflictos militares, la seguridad energética, el comercio y la estabilidad financiera.Y surge una pregunta que cualquier ciudadano podría formularse: ¿qué capacidad tienen estas reuniones para contribuir a solucionar los conflictos que amenazan la paz mundial y ponen en peligro el funcionamiento de la economía internacional?

La guerra entre Rusia y Ucrania, el enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán, las amenazas a la navegación por el estrecho de Ormuz y las tensiones en otras rutas marítimas estratégicas constituyen problemas que trascienden las fronteras de los países involucrados.

El estrecho de Ormuz, en particular, representa un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo. Cualquier interrupción prolongada de la navegación por esa vía tendría consecuencias sobre los precios de los hidrocarburos, los costos del transporte, la inflación y el crecimiento económico de numerosos países.

Por eso, resulta imprescindible que las principales potencias mundiales asuman su responsabilidad en la búsqueda de soluciones diplomáticas que garanticen la libertad de navegación y la seguridad del comercio internacional.

Una agenda que trasciende las fronteras.

Durante los dos días de deliberaciones en Atlanta, los ministros abordaron cuatro grandes dimensiones de la crisis internacional:

1. Tensiones geopolíticas y conflictos militares. La guerra en Ucrania y la confrontación en Oriente Medio, particularmente la que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, evidenciaron las profundas diferencias entre los integrantes del grupo. Una muestra de esas divisiones fue la cancelación de la tradicional fotografía de familia, debido a la oposición de representantes europeos a aparecer junto al canciller ruso, Serguéi Lavrov.

Libertad de navegación y seguridad marítima.

Estados Unidos colocó en el centro de las discusiones la protección de las principales rutas comerciales, con especial atención al estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el mar Negro y el mar de China Meridional.

La seguridad de estas vías es fundamental para garantizar el abastecimiento energético y la continuidad del comercio mundial.

3. Cadenas de suministro y comercio internacional. Las tensiones comerciales, los aranceles y los conflictos militares han incrementado la incertidumbre de los mercados. En consecuencia, se planteó la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y evitar que las disputas entre las grandes potencias terminen afectando la producción y el intercambio internacional.

4. Seguridad energética y alimentaria. Los ministros también analizaron los riesgos que representan las crisis internacionales para el abastecimiento de energía y alimentos, así como sus repercusiones sobre el costo de la vida y la estabilidad económica de las naciones. Sin embargo, las profundas discrepancias sobre Ucrania, Irán, las políticas comerciales y otros asuntos estratégicos impidieron alcanzar un consenso general.

La reunión concluyó sin un comunicado conjunto, aunque Estados Unidos presentó una declaración de la presidencia que recogió las prioridades debatidas. El desafío de convertir el diálogo en soluciones.

A mi juicio, la importancia de este encuentro no debe medirse únicamente por los acuerdos alcanzados, sino también por la oportunidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre países que representan intereses políticos, económicos y militares contrapuestos.

No obstante, resulta preocupante que las diferencias geopolíticas hayan limitado la posibilidad de construir una posición común frente a problemas que afectan a toda la humanidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y otros organismos multilaterales forman parte del entramado institucional de la cooperación económica internacional. Su participación y capacidad técnica pueden contribuir a encontrar respuestas a las perturbaciones que generan los conflictos y las tensiones comerciales.

Para economías pequeñas y abiertas, como la República Dominicana, estos acontecimientos tampoco son ajenos. Una escalada de los precios del petróleo, el encarecimiento de los alimentos y las interrupciones del comercio marítimo pueden traducirse en mayores presiones inflacionarias, desequilibrios externos y dificultades para sostener el crecimiento económico.

De ahí que la estabilidad internacional no sea exclusivamente una preocupación de las grandes potencias, sino una necesidad para todas las naciones. Ahora corresponde esperar la Cumbre de Líderes del G-20, programada para los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en Miami, Estados Unidos. Allí se pondrá a prueba la voluntad política de los jefes de Estado y de Gobierno para avanzar hacia soluciones concretas.

La comunidad internacional espera que para entonces se hayan producido avances significativos en la recuperación de la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, en la búsqueda de una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania y en los entendimientos diplomáticos sobre el programa nuclear iraní.

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