Qué significa enfermedad inflamatoria intestinal?

SANTO DOMINGO.- La enfermedad inflamatoria intestinal, o EII, es un término general para un grupo de afecciones crónicas que causan inflamación e hinchazón en el tracto digestivo. Incluye principalmente dos afecciones: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Aunque ambas implican inflamación, afectan a distintas partes del tracto gastrointestinal y se comportan de manera diferente con el tiempo, explica la Dra. Kellie Mathis, cirujana colorrectal en Mayo Clinic.

Los síntomas de ambas categorías de la EII suelen incluir dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal y fatiga extrema, dice la Dra. Mathis. La colitis ulcerosa suele afectar al colon y al recto y conduce al desarrollo de llagas llamadas úlceras. La enfermedad de Crohn afecta principalmente al intestino delgado y a menudo compromete las capas más profundas del tracto digestivo, además de estar asociada con la pérdida de peso.

«Algunas personas tienen una forma leve de la enfermedad, mientras que en otras puede ser debilitante y provocar complicaciones potencialmente mortales,» añade la Dra. Mathis.

El diagnóstico de la EII implica una combinación de pruebas y procedimientos. Para confirmar el diagnóstico, su equipo médico puede recomendar:

Análisis de sangre para detectar signos de inflamación, anemia o infección.

Análisis de heces, para descartar infecciones y detectar marcadores de inflamación.

Procedimientos endoscópicos, tales como:

Colonoscopia, que permite a los médicos visualizar todo el colon y tomar biopsias, o sigmoidoscopia flexible, utilizada cuando el colon está demasiado inflamado para realizar una colonoscopia completa.

Endoscopia digestiva alta, si los síntomas involucran el tracto gastrointestinal superior.

Endoscopia con cápsula de video, en la que se ingiere una pequeña cámara para examinar el intestino delgado.

Enteroscopia asistida por balón, que se utiliza para explorar zonas más profundas del intestino delgado.

Una biopsia, una pequeña muestra de tejido tomada durante la endoscopia, es esencial para confirmar el diagnóstico y distinguir la EII de otras causas de inflamación, afirma la Dra. Mathis.

«La mayoría de las personas con EII son tratadas inicialmente con medicamentos. Estos incluyen fármacos antiinflamatorios, inmunosupresores y biológicos que actúan sobre vías específicas de la respuesta inmunitaria,» explica. «Sin embargo, la cirugía puede resultar necesaria cuando los medicamentos dejan de ser eficaces, no se toleran bien o cuando surgen complicaciones.»

En el caso de la colitis ulcerosa, se realiza la colectomía, extirpación de todo el colon y el recto, cuando los medicamentos no funcionan o cuando ocurren complicaciones como perforación, obstrucción o cambios cancerígenos, dice la Dra. Mathis. En este procedimiento, se crea una bolsa interna y se conecta quirúrgicamente al ano, lo que permite la eliminación de los desechos sin la necesidad de una bolsa externa. A veces, la creación de esta bolsa interna no es posible; en estas situaciones, se crea quirúrgicamente una apertura permanente en el abdomen, denominada ileostomía, explica.

«Hasta dos tercios de las personas con enfermedad de Crohn necesitarán al menos una cirugía a lo largo de su vida,» afirma la Dra. Mathis. «Durante esta intervención, el cirujano extirpa la parte dañada del tracto digestivo y vuelve a unir las secciones sanas. El objetivo es preservar la mayor cantidad posible de intestino sano. La cirugía también puede ser necesaria en problemas como fístulas, obstrucciones intestinales o perforaciones.»

Las decisiones quirúrgicas son individualizadas y deben tomarse en colaboración entre el paciente, el gastroenterólogo y el cirujano, añade la Dra. Mathis. Los factores que influyen en la decisión incluyen:

La gravedad y localización de la enfermedad.

La respuesta a los medicamentos.

El estado general de salud y la situación nutricional.

La calidad de vida y preferencias personales.

En situaciones urgentes, como una perforación intestinal o un sangrado grave, la cirugía debe realizarse de inmediato. Pero, en la mayoría de los casos, hay tiempo para una discusión cuidadosa y planificación, dice la Dra. Mathis.

