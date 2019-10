¿Qué se traen Eddy Olivares y David Collado?

El autor es abogado y escritor. Reside en Nueva York.

1 – Siete (7) días después de las primarias del pasado 6 de octubre, el señor Eddy Olivares, vocero de Hipólito Mejía, en una entrevista con el periodista Fausto Rosario declaró lo siguiente: “El voto automatizado pasó la prueba. Las primarias ofrecieron resultados limpios. Las quejas del doctor Leonel Fernández carecen de asidero, y salvo algunas correcciones que tiene que aplicar la Junta Central Electoral, las elecciones nacionales del 2020 podrán realizarse con este sistema sin mayores inconvenientes”.

2 – Por otro lado, David Collado, quien llegó a sindicatura por el PRM y el Partido Reformista, últimamente ha declarado que está pensando sobre la oferta que le han hecho varios Partidos de la oposición de llevarlo como candidato presidencial o vicepresidencial.

3 – Estas dos declaraciones de esos hombres públicos mueven a suspicacia y a especulaciones, puesto que, por un lado, Olivares niega la participación de la JCE en un fraude harto demostrado, ante lo cual, y pese a ello, él le asegura al PRM, que este órgano electoral es confiable para arbitrar limpiamente las elecciones del 2020, cosa que hace cuando las evidencias en contra de la junta, apuntan, a que ir a unas elecciones con esta institución es dirigirnos directamente a un matadero electoral.

4 – Por otro lado, cuando David Collado considera su aspiración con otro Partido diferente al PRM, es un hecho que mueve a legitimas y lógicas sospechas, puesto que una candidatura suya no tiene ninguna probabilidad, por lo que, lógicamente, la sola intención de esta aspiración, mueble a sospechar que la misma no tiene sanas intenciones, dado que esta solo contribuiría a dividir la oposición y a restarle votos al PRM. Ante estas actitudes, que pueden asumirse como conspirativas contra el PRM, solo cabe preguntar, ¿por qué Olivares garantiza, que la JCE hará unas elecciones limpias, cuando a la vista de todos, esa institución se ha prestado para orquestar un fraude contra el León Fernández? Pero también, ¿por qué David Collado no canalizó la aspiración que está pensando a través de su Partido (el PRM), participando en las primarias del 6 de octubre pasado, o es que él pretende ser otro Penco?

5 – De esta situación, Eddy Olivares, David Collado y sus jefes políticos tienen que entender, que es lógico que el pueblo interprete o sospeche que estas actitudes suyas son una conspiración contra el PRM, por lo que si esas no son sus intenciones, entonces, ellos deben de evitar acciones y declaraciones que se puedan interpretar como coqueteo con el enemigo y en consecuencia una traición al Partido que ellos dicen pertenecer.

6 – Tanto Olivares como Collado tienen que asumir que estamos en una lucha por el poder, lo cual no es una cuestión de relajo, ni de ambigüedades, ni de flaquezas, ni de vacilaciones, ni es juego de niños, ni es cuestión de charlatanería, ni de burla al pueblo, ni de coqueteo con el enemigo, sino, que es una lucha frontal donde están envueltos y en juego intereses ideológicos y económicos, donde uno y otro bando se juegan hasta la vida misma, y que esta lucha, al final define y afecta la suerte de toda la nación.

7 – Si Olivares y sus jefes políticos no lo entienden así, y están en la política tan solo por pasatiempo, ante el hecho que ellos tienen solucionada la parte material (la parte económica) de sus vidas, mas no así nuestro pueblo, entonces, siendo así, ellos deben dejar la política para los que estamos en ella luchando por la causa del pueblo.

8 – Que entiendan ellos, que en la lucha por el poder, al enemigo no se le da tregua, ni concesiones; por lo tanto, Eddy Olivares y David Collado, deben de colar su café claro, para que sus actuaciones no despierten dudas, ni engendren resquemores o suspicacias, ni den lugar a malas interpretaciones y a sospechas legitimas. Que también entiendan, que sus acciones nos pueden llevar una vez a la derrota.

Posdata

Enlace con el que puede entrar para ver y oír la entrevista donde el señor Olivares hace las declaraciones que nos ocupan.

https://acento.com.do/2019/actualidad/8738498-eddy-olivares-dice-que-el-voto-automatizado-paso-la-prueba-y-podra-ser-utilizado-en-las-elecciones-nacionales-del-2020/

miguelespaillatxx@gmail.com

JPM

