Qué se entiende por mercenario (y 2)

Este tribunal debe decidir si la persona en cuestión es un mercenario, usando los crierios del Protocolo Adicional o según alguna ley nacional equivalente. En este momento, el mercenario se convierte en un combatiente fuera de la ley, aunque a pesar de ello debe ser tratado con humanidad, y en caso de ser sometido a juicio, no debe ser privado del derecho a un juicio limpio y regular, dado que aún se encuentra cubierto por la Cuarta Convwención des Ginebra, artículo 5.

La única excepción a este artículo sería que la persona juzgada fuera ciudadano o súbdito de la autoridad nacional que le juzga, en cuyo caso no podría ser considerado un mercenario bajo la cobertura de APGC77, articulo 47 d. Si tras un juicio regular, es capturado y declarado como mercenario, debe ser tratado como un delincuente común, y podía ser sometido a la pena capital.

Debido a que no es ciudadano de ninguna de las partes en conflicto, no podría esperar ser repatriado al final de la guerra. El caso más conocido tas la Segunda Guerra Mundial se do el 28 de junio de 1976, cuando un tribunal angoleño sentenció a muerte a cuatro mercenarios y a penas de prisión que oscilaban entre los 16 a los 30 años a otros nueve. Los cuatro condenados a muerte, tres británicos y un estadounidense, fueron fusilados el 10 de julio de 1976.

El estatus legal de los contratistas civiles depende de la naturaleza de su trabajo y su nacionalidad con respecto a los combatientes, pero si no han tomado parte activa en la confrontación (APGC77 artículo 47. B), no son mercenarios, y se encuentran bajo la protección de la Convención de Ginebra. La situación provocada durante la ocupación de Irak de 2003 muestra cuán difícil es definir lo que es un mercenario.

Mientras los Estados Unidos gobernaron ewl país, ningún ciudadano estadounidense que trabajara como guardia armado podía ser considerado mercenario, porque eran nacionales de una de las partes en conflicto. Cuando se transfirió ewl poder al gobierno interino iraquí, se podía argumentar que, a menos que declararan a estas personas como residentes en Irak, al no ser residentes ni nacionales de un territorio parte en el conflicto, articulo 47, ) podrían a estas personas ser consideradas mercenarias.

Si no tuviera lugar ningún juicio de las personas acusadas de ser mercenarios, las alegaciones tenderían a evaporarse en una espiral de acusaciones, denegaciones y contracusaciones. Se debe tener en cuenta que los soldados de la coalición en Irak que apoyan al gobierno interino Iraquí no son mercenarias, porque todos ellos forman parte de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto o han sido enviados por un estado que no es parte en el conflicto en cumplimiento de su deber como miembro de las fuerzas armadas.

Pero las dos unidades más reconocidas en las que nacionales de otro país sirven en las fuerzas armadas de una nación extranjera son las brigadas británicas de Gurkha y la Legión Extranjera Francesa. Pese a su origen ajeno al país al que sirven, los soldados que sirven en estas unidades de élite no se consideran mercenarios. Los Gurkha británicos están plenamente integrados como soldado s del Ejército británico.

Operan en unidades formadas por brigadas de gurkas que se hallan todos los soldados británicos (normas similares se aplican a los Gurkas que sirven en el ejército Indio)y de hecho actúan dentro de la estructura de comando del ejército británico, bajo su disciplina y dirección.

Los legionarios franceses de la Región Extranjera, son desplegados y operan como unidades organizadas dentro del ejército francés, estando integradas como parte de las fuerzas armadas de dicho país. Sujetas a sus reglas y disciplinas; además, a los legionarios se les permite pedir la ciudadanía francesa después de tres años de servicio o tras ser heridos en acción de combate.

Esto significa que, como miembros de las fuerzas armadas británicas o francesas, no pueden ser considerados mercenarios según la APGC77, artículo 47 .e y la APGC77, articulo 47 f. Algunos países tratan de impedir que sus ciudadanos luchen en conflictos a menos que se encuentren bajo el control de lsus propias fuerzas armadas:

En 2003, Francia criminalizó las actividades mercenarias tal como son definidas por la Convención de Ginebra para los ciudadanos franceses, residentes permanentes y entidades legales, (Código penal, L 436-2, L436-23, L436-5).

En 1998, Sudáfrica aprobó el Acta sobre asistencia militar extranjera, que prohibía a sus ciudadanos o residentes involucrarse en conflictos extranjeros exceptuando las operaciones humanitarias, a menos que un comité gubernamental apruebe su despliegue. En 2005, la legislación fue revisada por el gobierno debido a los ciudadanos surafricanos que trabajan como guardias de seguridad en Irak durante la ocupación, y debido al juicio contra Mark Thatcher por posible financiación y apoyo logístico en relación con un presunto intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, organizado por Simon Mann.

Según la ley estadounidense Neutraly Act, un ciudadano de los Estados Unidos que participe en un conflicto armado en el que los Estados Unidos sea neutral puede concurrir en responsabilidades penales.

Suiza prohibió a sus nacionales el servicio como mercenarios en 1927, a excepción de la Guardia Suiza Pontifica. Se conoce del uso de mercenarios en los conflictos de la antigua Yugoslavia. Muchos de estos mercenarios eran exsoldados venidos de los países del antiguo bloque del este, desempleados tras la caída de la Unión Soviética.

Las empresas militares privadas son compañías que ofrecen logística, mano de obra y otros servicios para fuerzas militares. Sus contratistas son civiles autorizados para acompañar a las tropas en el teatro de operaciones.

