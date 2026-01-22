¿Qué sacó al PLD del poder en el 2020? (OPINION)

El autor es abogado.

Hay quienes aún afirman que su derrota comenzó a gestarse en las primarias del PLD del 6 de octubre de 2019, en la que sorpresivamente Gonzalo Castillo «venció» a Leonel Fernández.

Lo que voy a hacer a continuación, no es emitir un juicio de valor, sino una descripción de los hechos, así cada uno puede interpretarlos, y arribar a su propia conclusión.

Escindido ya Leonel Fernández del PLD (2019), participó como candidato en el 2020 por La Gran Alianza Nacional Renovadora. Obtuvo un pírrico 9%. El PLD, que había obtenido en el 2016 un 62%, presentó en el 2020 como candidato a Gonzalo Castillo, obteniendo apenas un 37%, descendiendo unos 25 puntos porcentuales con relación al 2016.

Una pregunta interesante sería: ¿Dónde fue a parar ese 25% menos que obtuvo en el 2016, si el que se fue (Leonel Fernández) sólo obtuvo un 9%? Si sumamos el 37% obtenido por el PLD al 9% obtenido por Leonel Fernández, apenas llegaron al 46%, insuficiente para ganar en cualquiera de las dos vueltas.

Si le restamos al 62% del 2016 que obtuvo un PLD con Leonel Fernández en el partido, el 46% que en el 2020 obtuvieron juntos (el PLD con Leonel Fernández), arroja un 16% menos de diferencia. ¿Por qué ese 16% menos (62% menos 46% que obtuvieron ambos ya separados), no se reflejó en el que se fue (Leonel Fernández)? ¿Habrá votado disgustado ese 16% por el PRM?

Pero veamos el 2024. Leonel Fernández obtiene más votos que el PLD (29%), mientras el partido morado desciende a apenas poco más de un 10%. Sumados ambos no llegan al 40% (39%), lo que es menor al 46% que obtuvieron ambos en el 2020. Aunque Leoenel Fernández subió (de 9% a 29%), y el PLD bajó (de 37% a 10%), ambas cantidades dan un resultado inferior de esa misma combinación en el año 2020 (46% a 39%).

Si se suponía que la pérdida de votos del PLD en el 2020 iba a ser el resultado de la división del partido con la ida de Leonel Fernández, el cual estaba llamado captar ese éxodo de votos morados, al parecer no fue así, porque un 16% del total que obtuvieron en el 2016, en realidad no se fueron con el que se escindió del partido.

Entonces se abre otra interrogante: ¿Ese 16% menos (62% en el 2026 menos el 46% en el 2020) en realidad era un voto peledeísta circunstancial (por estar en el gobierno), pues sólo estaba condicionado a votar por el PLD si éste estaba en el gobierno y/o si Leonel Fernández se mantenía en el partido? O la que sería mejor: ¿Hubiese perdido de todas formas el PLD, aún Leonel Fernández no se hubiese ido del partido?

Si la respuesta de lo anterior es afirmativa (condicional), entonces la división incidió en la derrota, pero no fue el factor decisivo, sino la corrupción y la impunidad, en la que se montó la ola para sacar al PLD del poder.

