Qué pasará después del coronavirus?

Lo primero que tenemos que hacer para contestarnos esa pregunta es, asegurarnos de que estaremos vivos para poder llegar a conocer la respuesta y evitar así formar parte de las estadísticas de los que murieron por efectos del virus.

Los científicos de todo el mundo han demostrado que la mejor manera de evitar ser contagiados es mediante el distanciamiento social y, aunque no nos guste en lo más mínimo sentirnos encerrados en nuestras casas, hay que evitar salir a las calles.

Dicho esto, pasemos a analizar un poco el pasado inmediato, pensemos en el presente y, sin ser expertos en economía o predictores del futuro, podremos formarnos una idea de lo que nos espera cuando todo vuelva a la normalidad.

Piense en usted mismo antes del inicio de la pandemia.

Analice lo que hacía de manera regular y traiga a sus pensamientos lo que tenía planificado hacer en los días o semanas que han pasado desde que se inició la alarma mundial, lo cual no ha podido realizar por causa de la pandemia.

Al igual que usted, tampoco ha podido hacerlo, el que tenía planificado irse de viaje, comprarse un vehículo, arreglar su casa, comprar un apartamento, casarse, disfrutar de una segunda luna de miel, pasar un fin de semana en un resort, ir al cine, si vive fuera, venir de vacaciones al país, irse de crucero, etc, etc.

Ahora bien. Siguiendo en el pasado reciente, hágase la siguiente pregunta: Si no hubiese sido por el coronavirus, usted habría hecho eso que no ha podido hacer?. Respóndase a sí mismo y vayamos al presente.

En el momento en que está leyendo este artículo, es posible que usted, de manera responsable y cumpliendo con su deber, se encuentre en su casa aplicando lo dispuesto sobre el distanciamiento social. Si es así, permítame felicitarle. Si, para poder leerlo, ha hecho un aparte en el desarrollo de sus labores, ya sea porque trabaje en el área de la salud o en una de las actividades que se permiten realizar, también le felicito pues, usted es parte de las personas que hacen que la vida continúe y logra que, dentro de la crisis que nos afecta, haya cierta normalidad en nuestras vidas.

Continuando en el presente, deje su mente correr y, sobre todo, si ya está dentro del horario del toque de queda, imagínese lo que hubiera hecho hoy si no hubiese tenido que quedarse en su casa.

Que habría hecho hoy?: Ir al cine a ver una película?. Visitar a su novia o novio?. Cenar en su restaurante favorito?. Pasar por donde la suegra?. Ir a ver a sus abuelos?. Daría una vuelta por la ciudad?. Jugaría pelotas?. Estaría en un crucero o viajando por el mundo?.

Sin importar cual haya sido su pensamiento sobre lo que estaría haciendo hoy, lo cual no ha podido desarrollar por el coronavirus pero que sí lo hará tan pronto las condiciones de nuestras vidas vuelvan a la normalidad, nos lleva, a partir de aquí, a pensar un poco en el futuro, para comenzar a respondernos la pregunta de: Que pasará después del coronavirus?.

La mayoría de los economistas de todo el mundo, los expertos del Banco Mundial, los analistas financieros, etc, nos están llenando de noticias negativas en cuanto a lo que sucederá con la economía mundial y, quizás con raras excepciones, todos coinciden en que tendremos un decrecimiento económico.

Ya hasta han definido los porcentajes de disminución que tendrán nuestras economías.

Sus predicciones se fundamentan en análisis de casos parecidos, pero jamás similares al que estamos viviendo.

Sus cálculos son hechos en base a la parálisis que actualmente tiene la economía mundial por lo que, sin faltarles el respeto y, mucho menos contradecirles, pues ellos son los expertos, yo solo quiero hacerles algunas observaciones sobre lo que nos podría esperar cuando pase la pandemia.

Volvamos al pasado reciente y al presente que vimos arriba, para que hablemos un poco del futuro.

Lo primero que, según mi punto de vista debemos analizar, es que, las cosas que hemos dejado de hacer se han debido a la crisis de salud y que no ha sido por falta de dinero.

Digo esto, porque el dinero es lo que mueve la economía mundial y, para hacer un análisis económico, hay que pensar primero en el circulante y después en las causas de su aumento o disminución.

Siguiendo en los días que han pasado desde que se inició la pandemia, tendremos un resultado negativo del movimiento económico, pues, excepto por las compras de alimentos y medicinas, el resto de la economía mundial se ha visto disminuido considerablemente.

En el caso específico de la República Dominicana, donde el turismo es nuestro principal renglón en la generación de divisas, sin lugar a la menor duda, al terminar la pandemia habremos dejado de recibir innumerables cantidades de dólares, euros y otras monedas extranjeras.

Ahora bien, esos turistas han dejado de venir porque no tienen dinero o porque el virus no lo ha permitido?.

La diáspora dominicana, otro renglón importantísimo en nuestra economía, ha dejado de enviar sus remesas porque nuestros compatriotas no tienen dinero o porque el coronavirus no les ha dejado hacer sus envíos?.

El sector construcción de nuestro país, está paralizado por falta de dinero, de compradores de las viviendas que construyen o porque el coronavirus les ha obligado a detener sus operaciones?.

Así como hemos mencionado esos tres casos, podemos seguir analizando los demás factores económicos que movilizan nuestro país y el resto del mundo y, quizás con rarísimas excepciones, nuestra conclusión es que, el único culpable de la mala situación económica mundial sencillamente, es el coronavirus.

Sin embargo, si tomamos en cuenta todo lo que están haciendo los Gobiernos y demás actores económicos para protegernos de lo que podría llegar a ser una gran depresión, lo más probable es que, contrario a lo que se vaticina, y, en lugar de tener cierto decrecimiento económico, tengamos un extraordinario crecimiento a nivel mundial.

Aquí quiero llevarle de nuevo a pensar en lo que usted estaría haciendo en este momento si no tuviera que quedarse en su casa por el tema del virus.

Si su respuesta sobre lo que haría significa gastar aunque sea un peso, un dólar, un euro, o cualquier moneda y, usted no lo está gastando, no porque no lo tiene, si no, porque no lo puede gastar, prepárese para ver un resurgir económico como nunca antes se había visto.

El momento es para ponerse positivo, ver el mundo desde la óptica de la bondad y la abundancia y prepararnos para recibir grandes bendiciones en un futuro no lejano.

Aún así, lo que le espere dependerá sobre todo de usted, por lo tanto, cuídese, no salga a la calle, evite ser contagiado, no sea parte de los muertos por el virus, analice tranquilamente su real situación actual y pregúntese: Qué pasará después del coronavirus?

