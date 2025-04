Que funcione la institucionalidad migratoria (OPINION)

El autor es político y comunicador. Reside en Santo Domingo

El tema migratorio ha pasado a tener una importancia fundamental para nuestro país y para todas las naciones que deben tratar los flujos migratorios irregulares, ocasionados a causas económicas, persecuciones o violencia en un mundo cada vez mas complejo y conflictivo, con tensiones crecientes, fenómenos climáticos extremos y guerras activas.

En nuestro pais vemos como se tratan los temas migratorios en muchos casos sin la participación de los organismos del Estado que directamente deben estar involucrados por tener las funciones especificas para trabajar el tema, tanto a nivel de la política migratoria como de la ejecución de la misma, sustituidos muchas veces por un excesivo protagonismo del poder ejecutivo.

No estamos señalando que el ejecutivo no supervise los trabajos de las instituciones que deben trabajar el tema migratorio y que en algunos momentos tenga determinada participación, hablamos del uso político desmedido, para distraer de problemas internos desviando la atención de su propia gestión, movilizar apoyo político y legitimando medidas autoritarias y leyes represivas entre otras.

En la República Dominicana por ejemplo existe el Consejo Nacional de Migración, que no se menciona ni está clara su participación en el paquete de medidas propuestas por el gobierno del presidente Luis Abinader, siendo el órgano responsable de diseñar la política migratoria nacional, coordinar la aplicación de esa política, asesorar al estado, formular recomendaciones y promover estudios en materia migratoria.

Este órgano, que lo preside la ministra de Interior y Policía, actúa como coordinador de las instituciones responsables del área. Lo integran, además, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Trabajo, Turismo, Obras Públicas, Salud Pública y Agricultura, el presidente de la JCE y los presidentes de la comisión de Interior y Policía del Senado y de la Cámara de Diputados.

Por ser un órgano de tal envergadura le corresponde un papel muy importante, en todo lo referente a la política migratoria nacional, que no solo tiene que ver con la migración irregular y las deportaciones de migrantes, que son las que hacen mas ruido, realmente la mayoría son de ciudadanos haitianos, lo que no quiere decir que no haya migración irregular de otras nacionalidades.

El tema migratorio es muy amplio y no puede ser tratado sin planes y programas concretos y sin una coordinación de las instituciones que trabajan la migración a través del Consejo Nacional de Migración , que es donde debe darse la integración real de todas las instituciones que lo integran, de modo que la política migratoria no sea el producto de un momento coyuntural especifico o de improvisación.

La institucionalidad migratoria debe prevalecer y todas las instituciones deben jugar su papel en la aplicación de una política migratoria integral que no se limite a migración irregular y deportaciones, sino que abarque todo el amplio campo de la migración, lo que permitiría adoptar una acción migratoria fruto de planes y programas, dialogados y consensuados para enfrentar la crisis migratoria.

Todas estas instituciones coordinadas por el Consejo Nacional de Migracion, deben trabajar por una política migratoria mas humana, justa y solidaria.

Para defender nuestra soberanía los dominicanos no debemos maltratar ni humillar a nadie y mucho menos ser utilizados como lo diría Juan Bosch, ¨por aquellos que en Haití y la República Dominicana utilizan a ambos pueblos para sus ventajas personales¨.

La institucionalidad migratoria debe funcionar con consciencia y un alto sentido de responsabilidad. La politiquería con el tema migratorio debe cesar y en consecuencia aplicar una política migratoria institucional y solidaria con los seres humanos que emigran de sus países de origen y son vulnerables, careciendo muchas veces de apoyos sociales, familiares y medios económicos.

jpm-am