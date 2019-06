SAN CRISTOBAL: ¿Qué dice el Alcalde?

Carta abierta a las autoridades edilicias de San Cristóbal y a su representante, señor Nelson Guillén, alcalde

Representantes y servidores públicos de nuestro municipio:

He visto con preocupación cómo en ocasiones desde esa instancia que ustedes representan se permite el uso del espacio público para fines personales, produciendo daños y perjuicios a los vecinos y negocios.

El propietario del negocio de comida Carol Food, joven empresario, fue a informarnos de la actividad que tendría el viernes 14 de junio (un día importante de la historia dominicana) y en la que cerraría la calle Padre Ayala entre la calle Duarte y Sánchez.

No es correcto informar, sino coordinar antes con los vecinos y y propietarios de negocios sobre el uso exclusivo de un espacio que nos corresponde a todos, además de presentar el permiso correspondiente del ayuntamiento cuando así lo aprobara la institución.

Debido a esta situación tuve que cerrar el Patio de Margarita (establecimiento de recreo) para evitar males peores y además durante la tarde, en horario de servicio, los clientes de la Reparadora de Calzados tuvieron dificultades para recibir los servicios. Con anterioridad a esta decisión le expresé que no aceptaba ese cierre, aunque me expresó que eso no obstaculizaría el tránsito.

En situaciones anteriores (dos años y medio antes aproximadamente) tuvimos problemas para dormir, ya que hasta altas horas de la noche las personas llegaban borrachas a su negocio diciendo palabras inconfesables, impidiendo dormir con tranquilidad a los vecinos. Un documento firmado por los vecinos sobre esta situación fue depositado en varias instancias oficiales incluido la Alcaldía, además de un documento a la procuraduría de medio ambiente donde fuimos citados sin que se llegara a un acuerdo entre las partes.

Como propietario de la Tienda y Reparadora de Calzados Margarita y del Patio de Margarita estoy en la obligación de exigir los derechos que me asisten como ciudadano y solicitar a las autoridades el cumplimiento debido de los espacios públicos según se consignan en las resoluciones y leyes municipales.

Hay daños y perjuicios, con toda honestidad no sé a quien acusar pues tuve que suspender la actividad ya prevista con clientes amigos de Santo Domingo y San Cristóbal.

.

A quien demando? Al señorito empresario o las autoridades, quienes son responsables de esta irresponsabilidad?. Cuánto vale un ser humano?, los vecinos?, sus derechos?, sus deberes?. Cómo funcionan las leyes municipales?, la Constitución?, de quién me agarro?

Señores representantes de mi bello y querido Municipio, exijo de ustedes prudencia y respeto, no por mí , se cómo defenderme (con las palabras) sino por los vecinos que tienen que soportar las imprudencias de alguien que ignora hasta donde llegan sus derechos.

Atte. Rafael Puello