Qik Banco Digital lanza app para recibir dinero del exterior

SANTO DOMINGO. – Qik Banco Digital Dominicano, S. A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, anunció que sus clientes ya pueden recibir remesas internacionales directamente en su tarjeta de débito Visa Qik.

Los fondos enviados desde el exterior se acreditan en menos de 30 minutos.

El beneficio aplica para dinero procedente de Estados Unidos y de otros países cuyas empresas que prestan este servicio operen con Visa Direct y tengan habilitado la transferencia hacia la República Dominicana.

COMISIONES SON ASUMIDAS POR EL REMITENTE



Para los clientes de Qik, recibir una remesa en su tarjeta de débito Visa Qik no tiene costo, ya que las comisiones son asumidas por el remitente, de acuerdo con las tarifas de cada compañía.

Tanto los montos mínimos y máximos como las condiciones del servicio dependen de las políticas de los proveedores internacionales de envío de dinero.

Para obtener los fondos el cliente solo debe compartir los datos de su tarjeta de débito Visa Qik. Si el nombre de Qik no aparece en la remesadora, debe seleccionar la opción “Visa Débito República Dominicana” e ingresar la información de su tarjeta.

ALTERNATIVA MODERNA Y EFICIENTE

Con esta nueva modalidad Qik Banco Digital ofrece a sus clientes una alternativa moderna y eficiente para percibir dinero del exterior, afirmó Arturo Grullón, gerente general del neobanco.

Por su lado, Gustavo Turquia, gerente general de Visa República Dominicana, reafirmó el compromiso de la institución con la democratización de los servicios financieros.

Los interesados en obtener su tarjeta de débito Qik y adquirir sus remesas directamente en su cuenta de ahorro pueden descargar la app Qik en App Store o Google Play, o registrarse a través de https://qik.do

agl/of-am