Putin, Xi Jinping y Trump modelando una hermandad de naciones

EL AUTOR es misionero, coordinador de la entidad Paz Dominicana.

“Y el que esta sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Apocalipsis 21, 5.

Lo nuevo no implica desechar aquello que ya no lo es, por el contrario, aquello desde donde venimos se constituye en el vientre sacro desde donde hemos surgido, ¿cómo podríamos tan siquiera pensarlo? ¿la cascara no envuelve al fruto mientras el mismo adquiere forma de provecho? Cumple una función trascendente: “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”. Juan 1, 5.

Le corresponde a cada generación liberarse de los atavismos culturales que les impidan entregar el mensaje que portan de otrora dimensiones. Pero esto, sucede con suavidad e inteligencia (instinto), mas llegado el momento rompemos el cascaron; hemos roto las fuentes de las aguas que nos conservaban con vida, y la vida misma nos empuja con fuerzas a seguir viviendo, su misión esencial es seguir viviendo. ¿Y que fuerza o poder puede detenerla?, como nos señalan las Escrituras Divinas: “¿Pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida?”. Marcos 8, 36.

No hemos venido al mundo a ganar fama, si nos correspondiera obtenerla que la misma llegue sin buscarla o haberla ambicionado, seamos buenos obreros y que sean nuestros frutos los que despierten la admiración en nuestros semejantes; de ese modo caminó por la tierra el deseado de toda la gente, nuestro maestro Ieoshua Ha Mashia (Jesucristo), arando la tierra a su paso con milagros, prodigios y señales de todo tipo, mientras ganaba almas para el reino eterno de su Padre.

No tengan miedo por todo cuanto esta sucediendo en el mundo, ya pronto llega el Rey de reyes, y escrito esta: “Para que en el nombre de Ieoshua (Jesús) se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Ieoshua Ha Mashia es el Señor, para gloria de Dios Padre”. Filipenses 2, 10-11. Y en esto serán cumplidas las profecías: “Por mi mismo hice juramento, por mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua”. Isaías 45, 23.

Dominicana esta intervenida, una fuerza externa nos ha sido enviada, Donald Trump cumple con un mandato de lo alto, tiene y debe ayudar a los pueblos de nuestra América de los males que fuerzas oscuras nos infringieron por centurias, usando a ese hermano mayor, los Estados Unidos de Norteamérica, quien fue la primera víctima de ese poder maligno en nuestro hemisferio (Reserva Federal, ONU, PENTAGONO, CIA, etc.).

Se ha corrido el telón y sale a la luz la brillante verdad proclamada desde nuestro escudo patrio, cubriendo la tierra de su mismísima gloria. Las instituciones de nuestra democracia fueron infectadas por la maldad, legiones provenientes del averno arroparon nuestra nación, sedujeron a nuestros lideres, cayendo atrapados en sus garras pestilentes de obras de iniquidad. Hechizaron a nuestro pueblo con un sigilo infernal, empujándolo a lo siniestro de lo contra natura.

¿Sabían los revolucionarios adoctrinados de nuestra nación que David Rockefeller pasaba sus vacaciones en la Cuba de Fidel? Por favor investiguen, es tiempo de despertar para podernos liberar. ¿Los autonombrados progresistas dominicanos advirtieron al pueblo de la falsa pandemia Covid-19 e instruyeron que no se inocularán esa asesina vacuna a sus seguidores durante la cuarentena? Pueden tomarse un tiempecito y reflexionarlo. Todo está revelado e imagino que tienen internet, y ha sido el mismísimo Presidente Donald Trump quien levantó la censura de la Big Tech, que durante la pandemia o mejor dicho plandemia, impusieron.

¿Les enseñaron los lideres progresistas o de izquierda tradicional como se formó el Banco de la Reserva Federal de los EE. UU.? Mi intención solo es motivar un debate verdaderamente edificante. Pues les digo que ya Donald Trump anunció la salida definitiva de los EE. UU de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una organización criminal y que carga con la responsabilidad junto a sus donantes (Bill Gates es uno de ellos) de elaborar un plan macabro para asesinar a miles de millones de seres humanos en todo el mundo. ¿No es eso revolucionario? Yo diría liberador.

¿Alguna vez los revolucionarios socialistas han hablado del vínculo con el tráfico de niños de organizaciones “revolucionarias” de Suramérica? De igual manera forman parte de ese horrendo mal grandes corporaciones transnacionales capitalistas en todos los órdenes. La maldad que dominó al mundo pasada la segunda guerra mundial es un ave de mal agüero, cuyas alas son, por un lado, el capitalismo, y por el otro, el comunismo.

La Federación de Rusia no es la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), y al Presidente Vladimir Putin, igual le correspondió hacer lo que está haciendo Trump en América, del mismo modo que el Presidente Xi Jinping lo hace en China, ¿lo pueden ver? Los tres se esfuerzan bajo el manto de un cielo nuevo, en levantar una hermandad de naciones sobre la faz de una tierra nueva, preparando el escenario mundial para vivir mil años de paz: “Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años”, Apocalipsis 20, 6.

Por favor no se dejen engañar mas por la serpiente antigua, el diablo, satanás, oren al Dios Altísimo desde la intimidad de sus habitaciones, arrepiéntanse de sus malos caminos, y nuestro Padre Eterno que es misericordioso los perdonará: “Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice YHVH y estemos a cuenta: Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, sino quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas, porque la boca de YHVH lo ha dicho”. Isaías 1, 16-20.

Me animo a motivar a los aspirantes a proponerse como candidatos para alcanzar la primera magistratura del Estado de La República de Dominicana y de otros cargos de la administración pública, que se dejen penetrar por las Escrituras Divinas de Isaías 1, 16-20, ya que en los tiempos que nos encontramos viviendo, otras calidades son las que determinarán los que sean aptos o aptas, para ocupar puestos en el Estado Dominicano.

La preparación académica y la formación política no fueron suficientes para que evitáramos el infierno en el que caímos, desde ahora y en adelante tenemos que renunciar a esa forma deshonesta, prepotente, burlona y aberrada de conducirnos, hay un rastro pantanoso que solo la misericordia de Dios lo puede borrar, haciéndonos dignos de conducir nuestra patria por causes de amor, paz y prosperidad. La poderosa arma militar secreta que poseen los cuerpos armados liderados por Donald Trump que intimida a las naciones, ondea en nuestra bandera tricolor, en cuyo centro se encuentra nuestro escudo nacional dominicano, que tiene en su centro a la Biblia abierta en el evangelio de Juan 8,32: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.

Esfuércense y sean valientes (Josué 1, 6), para que puedan librar la buena batalla de la fe (1 Timoteo 6, 12) y logren superar sus respectivas pruebas, y entonces, y solo entonces, sean engrandecidos al igual que lo fueron Sacrac, Mesac y Abed-nego (Daniel 3, 30).

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.