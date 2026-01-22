Putin pone precio Groenlandia: hasta 1,000 millones de dólares
MOSCU.- El presidente ruso, Vladímir Putin, puso precio a Groenlandia, isla ártica que Estados Unidos quiere comprar pese a la oposición danesa: entre 200 y mil millones de dólares.
«La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a EE.UU. en el siglo XIX) (…) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EE.UU., el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares», dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el segundo que convoca esta semana.
«Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra», añadió.
Putin destacó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7,2 millones de dólares, a 4,73 dólares el kilómetro cuadrado (unos 158 millones al cambio actual, según el presidente ruso).
Además, recordó que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia y de manera «bastante dura, por no decir cruel», informa la agencia TASS.
Con todo, aseguró que ese asunto «no nos incumbe» y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles en Davos (Suiza) que Washington trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que «es realmente fantástico».
Los altos funcionarios rusos se han abstenido de criticar la posible anexión de Groenlandia e incluso ha puesto en duda de que la isla sea parte de Dinamarca, con la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas en Ucrania.
Putin aseguró en su momento que los planes de la actual Administración estadounidense de «anexionarse» Groenlandia no son «una ocurrencia disparatada» del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen «raíces históricas».
Recordó que Washington ya intentó hacerse con la autonomía danesa y con Islandia en 1860, pero el Congreso no apoyó la moción. El presidente estadounidense Harry Truman también ofreció 100 millones en 1946.
Agregó que cuando EE.UU. compró Alaska, la prensa estadounidense tachó la operación de «locura». «Pero la adquisición de Alaska es probablemente vista ahora en Estados Unidos de otra forma, al igual que las acciones del presidente Andrew Johnson», apuntó.
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦
Otro puntillazo de Putin. Van viento en popa las cosas.
El Sr. Donald Trump bajo presión europea tuvo que recular en su pretensión de alzarse con Groenlandia.
Putin lo qué está es pidiendo cacao por su fracasada invasión a Ucrania diciendo está estupidez. Dinamarca no está en vender Greolandia. Lo qué no está en venta no está en venta así dé simple.
UNA FUENTE ME INFORMO QUE AL PARECER SE LLEGARA A UN ACUERDO ENTRE DINAMARCA Y EEUU POR LA ISLA LO CUAL SERA COMO UNA ESPECIE DE REPARTICIÓN DE LA ISLA LO QUE AQUÍ EN LA HISPANIOLA QUE UN LADO ES RD Y OTRO HAITÍ, YO PREFERIRÍA QUE SEA TODA DE EEUU O POR LO MENOS LA MAYOR PARTE Y ASI EVITAR QUE A FUTURO LOS RUSOS O CHINOS VENGAN A PROCURAR TERRITORIOS
ESPERO NO ME FUSILEN… GRACIAS…. EL NAVEGANTE MARITIMO.
ESTOS LIDERES MUNDIALES . DEBIERAN COMPRAR CADA CUAL EN CUALQUIER SITIOS. SEIS PIES BAJO TIERRA . QUE ES LO UNICO QUE NECESITARAN CUANDO MUERAN DE UNAS FORMAS O DE OTRAS. O ES QUE ELLOS SERAN INMORTALES PARTIDAS DE BABOSOS TERRENALES Y ALIMENTOS DE ****S. GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS, Y PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD…… EL NAVEGANTE MARITIMO