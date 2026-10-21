Putin abordará con Trump y Xi en China guerras Ucrania e Irán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCU 21 Oct.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este miércoles un encuentro con los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jingping, el próximo mes en el gigante asiático, que acoge la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En el marco de la visita del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, a Moscú para reunirse con el mandatario ruso tras mantener un encuentro en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y dirigentes europeos, Putin ha señalado que aguarda con interés el resultado de la citada reunión.

Cuestiones como la crisis en Ucrania o la situación en el golfo Pérsico centrarán su cita con Witkoff, ha detallado, para incidir en que también estarán en el centro de «un posible encuentro» en China.

Antes de participar en la reunión con el enviado de Trump, el dirigente ruso se ha deshecho en elogios hacia el jefe de la Casa Blanca por su implicación en la resolución de la guerra de Ucrania, iniciada en 2022 tras la invasión a gran escala ordenada por el Kremlin.

«Sé que el presidente Trump concede una importancia especial a esta cuestión, sobre todo por las preocupaciones humanitarias y durante nuestra última conversación telefónica, hizo hincapié en que es necesario poner fin a este conflicto, ante todo por las bajas entre las tropas y por los bombardeos en ambos bandos», ha incidido.

Ante Witkoff, el presidente ruso ha señalado que no se trata únicamente de las bajas entre los soldados, sino también del sufrimiento de la población civil. «Me gustaría aprovechar la ocasión para pedirle que transmita mis más sinceras palabras de agradecimiento al presidente Trump y también a su esposa, la primera dama, por su contribución a la resolución de cuestiones humanitarias», ha incidido.

También se ha ofrecido a mediar para poner fin a la guerra en Irán, aludiendo a su «relación especial» con Teherán durante décadas. «Si podemos contribuir de alguna manera a resolver esa situación, estaríamos dispuestos a hacerlo. Usted conoce muy bien nuestras propuestas al respecto», ha afirmado.

De esta forma, Putin ha recogido el guante respecto a una posible reunión con los líderes de Estados Unidos y China después de que el propio Trump se haya abierto a participar en la cumbre prevista el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

La diplomacia estadounidense ha defendido esta posible cumbre ante las críticas vertidas desde Ucrania sobre que daría alas a Moscú en el marco de la invasión del país vecino. En este sentido ha pedido «madurar» en cuestiones de política exterior defendiendo el valor de una eventual cumbre tripartita.

of-am