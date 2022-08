Albert Pujols supera récord H4s que compartía con Barry Bonds

Albert Pujols y Barry Bonds

SAN LUIS.- Albert Pujols rompió un récord histórico de cuadrangulares de Barry Bonds. No se trata de la mayor cantidad de jonrones en la historia, el cual es evidente que el bateador dominicano no podrá alcanzar de ninguna manera, sino de una particular marca que compartía con Bonds y será muy complicada de alcanzar por otros bateadores.

Durante la jornada del lunes, Albert Pujols disparó su decimoquinto jonrón de la temporada y 694 en total para toda su carrera, pero al hacerlo convirtió a Ross Deitwiler de Cincinnati Reds en el lanzador número 450 al cual le ha conectado un vuelacercas. Con esto, Pujols logró superar el empate que tenía con Barry Bonds por la marca histórica.

En el proceso, Albert Pujols se colocó a solo dos jonrones de Alex Rodríguez (696) para empatar en el cuarto puesto histórico de todos los tiempos.

En este momento y quedándole 34 partidos en la campaña a St. Louis Cardinals, Pujols tiene una gran oportunidad de continuar aumentando la legendaria marca que compartía con el llamado «Rey de los Cuadrangulares«. A los fines es importante considerar que Pujols pasó los últimos diez años (hasta 2021) en la Liga Americana, por lo que hay toda una generación de lanzadores contra la cual no se ha enfrentado y si adicionalmente, se toma en cuenta que los Cardinals le han dado una buena cantidad de turnos a “The Machine”, tendrá oportunidades de sobra antes de que cierre el año de intentar superar la marca.

El gran momento que Pujols ha tenido en las últimas dos semanas lo ha colocado en una posición más cómoda para lograr la marca de los 700 cuadrangulares, un número al que solo han podido llegar tres hombres en la historia de Grandes Ligas.

