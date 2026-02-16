Púgiles de ocho países y RD en Copa Independencia de Boxeo

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Púgiles de ocho países, incluidas potencias como Cuba y Estados Unidos, además de República Dominicana, competirán en la XLV edición de la Copa Independencia Nacional de Boxeo que inicia este lunes y se extenderá hasta el 22 del presente mes.

El certamen internacional tendrá como escenario el bajo techo del Club CUPES del sector de Los Pepines, en esta ciudad, cuya ceremonia inaugural está prevista a iniciar a partir de las 7:00 de la noche.

El seleccionado de púgiles cubanos es mixto –masculino y femenino- e incluye a dos campeones olímpicos.

Julio César La Cruz, dos veces medallista de oro olímpico, encabeza la escuadra de boxeadores cubanos. La Cruz conquistó el oro en las olimpíadas de Río de Janeiro, Brasil, en el 2016, en la división semipesada -175 libras- y volvió a ganarla en Tokio 2020, esta vez en los pesos pesados.

Con su hazaña La Cruz se convirtió en el único boxeador en la historia en haber ganado dos veces medalla de oro olímpica en los pesos más altos.

Erislandy Alvarez es el otro medallista dorado que conforma el plantel cubano, quien ganó esa presea en “Paris 2024”, en la categoría welter junior.

Además, de las citadas, otras naciones que confirmaron su participación, fueron:Francia, Ecuador, Guatemala, Barbados y Antigua y Barbuda.

Por República Dominicana competirán dos selecciones nacionales (A y B), mientras que por Santiago, como ciudad anfitriona, también irán dos equipos.

of-am