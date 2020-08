PUERTO RICO: Tres dominicanos figuran en papeleta primarias PPD

SAN JUAN.- Por primera vez, tres dominicanos figuran como candidatos a senadores y representantes en las primarias del Partido Popular Democrático (PPD).

Se trata de los candidatos dominico-americanos, Rolando Acosta y Claribel Martínez Marmolejos que figuran en la papeleta del Partido Popular en el Distrito 1 como candidatos a senadores y Jimmy Zorrilla Mercado, candidato a representante por el Distrito 3.

Cada papeleta electoral lleva tres candidatos y, en el caso de los candidatos a senadores por el Distrito 1 en San Juan, los resultados arrojarán dos senadores, lo que significa que, por lo menos uno de los dominicanos pasará las primarias y se convertirá en candidato para las elecciones de noviembre 3 con la posibilidad de llegar al capitolio.

Los tres son políticos de carrera en Puerto Rico, Martínez Marmolejos y Zorrilla Mercado, son asambleístas en la Legislatura de San Juan y Rolando Acosta, labora para la oficina de Ayuda al Inmigrante en el Municipio de San Juan.

En un diálogo con el periódico Diáspora Dominicana y transmitido por Facebook Live y su canal Youtube, hablaron de la apertura que ha tenido el partido de oposición y de cómo le han dado paso a la comunidad extranjera, que es mayoría dominicana, para competir para puestos públicos.

Acosta recordó la incómoda situación de los años 90 con un alto nivel de de xenofobia, de discrimen que no daban espacio a la representación de minorías, pero que, de manera positiva el PPD ha tenido esa apertura, incluyendo el liderato histórico que no les pone trabas para que tengan representación.

“Estas cosas solo pasan en el Partido Popular, no pasan en el PNP –Partido Nuevo Progresista- que tiene la apertura para que los inmigrantes tengan en iguales condiciones, la oportunidad de competir de tú a tu en los puestos electivos que están en el capitolio de Puerto Rico”, dijo Acosta.

“Esto no es una apertura que ha caído del cielo, esto nosotros lo hemos trabajado, nos lo hemos ganado, yo llevo 25 años de militante en el partido y he estado trabajando en asuntos internos, presidente de la juventud… y he venido ganando terreno; este era mi momento de aspirar a un escaño por San Juan”, dijo Jimmy Zorrilla, nativo de Miches y que llegó a la edad de tres años a la isla.

“Ha sido todo un largo caminar, tal vez en un principio esto no ocurría porque nosotros no nos insertábamos en el proceso democrático de Puerto Rico, desde que uno empezó a insertarte, a pertenecer, a ser parte de los partido políticos se fue dando esa coyuntura. Y hay una cosa importante: establecer que nosotros como comunidad tenemos que ir plantando las bases y poder entrar en un proceso como en el que hemos entrado. Hay que portarse bien, que bueno que entramos con el pie derecho haciendo las cosas como corresponde para que se nos tome en cuenta”, indicó Claribel Martinez Mamolejos, ingeniero Química, nativa de Puerto Plata.

Coincidieron en señalar que el solo hecho ya participar en las primarias es un logro para la comunidad dominicana.

Para votar en las primarias de este 9 de agosto es requisito ser ciudadano americano, residir en Puerto Rico, tener 18 años o más en o antes del día de las elecciones y no estar incapacitado judicialmente.

Las elecciones generales y el plebiscito serán el 3 de noviembre.