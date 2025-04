PUERTO RICO: Peligra la confirmación Secretaria Estado

Verónica Ferraiuoli Hornedo

San Juan, 25 abr.- La confirmación de la designada secretaria de Estado de Puerto Rico, Verónica Ferraiuoli Hornedo, está hoy en la cuerda floja debido a una serie de irregularidades en tres declaraciones fiscales.

La abogada de 53 años de edad, que trabajaba en el Congreso de Estados Unidos con la gobernadora Jenniffer González cuando ocupaba la silla de delegada electa de Puerto Rico, se encuentra contra la pared.

Esto, luego de que en la víspera fuera sometida a un intenso interrogatorio por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por no haber sometido en las fechas correspondientes durante tres años sus planillas sobre ingreso ni tampoco cumplió con las prórrogas solicitadas.

Ferraiuoli Hornedo vino a completar el proceso de los años 2021, 2022 y 2023 fuera de plazo y recibió 26 mil dólares de reintegro, según confirmó el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

«La designada no tiene los votos para ser confirmada y digo esto temprano por lo siguiente: si quieren cabildear, llamar, hacer gestiones para tratar de conseguir los votos, eso es válido, a mí no me molesta», manifestó el presidente senatorial a la radioemisora WKAQ 580-AM.

El nombramiento de la nominada será sometido a votación la próxima semana, donde necesita 15 votos para su confirmación.

La gobernadora González rechazó la posibilidad de retirar el nombramiento y desafió al Senado a proceder.

of-am