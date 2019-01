PUERTO RICO: Milly Quezada será reconocida en Premios ASCAP 2019

Rosa, un exmiembro del grupo juvenil Menudo y conocido por sus discos “Vagabundo” y “Amor Vinit Omnia”, así como por sus autorías de “María”, “La Copa de la Vida” y “Livin’ la Vida Loca”, interpretadas por Ricky Martin, recibirá el Premio ASCAP Vanguard, informó el organismo en un comunicado de prensa.

El ASCAP Vanguard reconoce el impacto de los géneros musicales que ayudan a dar forma al futuro de la música estadounidense.

Otros galardonados con el Premio ASCAP Vanguard han sido Eduardo Cabra, también conocido como Visitante, Vico C, Kendrick Lamar, Beastie Boys, Taio Cruz, Diplo, Janelle Monáe, Santigold, Dua Lipa, St. Vincent, The Arcade Fire, The Strokes, Beck y Bjork.

Quezada, por su parte, comenzó a cosechar su carrera en el merengue en las calles de Washington Heights, en Nueva York, donde junto con sus hermanos y hermanas formaron el grupo, Milly, Jocelyn & Los Vecinos.

Su música identificaría la creciente comunidad hispana de dominicanos en Washington Heights y su estilo distintivo feminista de merengue, con éxitos durante más de tres décadas, como “Volvió Juanita”, “La Guacherna”, “Tengo”, “Entre tu cuerpo y El mío” y “Para darte mi vida”.

Conocida como “La reina del merengue”, Quezada recibirá el Premio ASCAP a La Herencia Latina.

Dicho premio se otorga a los creadores de música en reconocimiento a sus contribuciones únicas y duraderas a la música latina.

Algunos de los creadores de música que han recibido este reconocimiento en el pasado incluyen a Alejandro Sanz, Franco de Vita, Armando Manzanero, Ricardo Arjona, Ednita Nazario, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, La Fania All Stars y Celia Cruz, entre otros.

La entrega de los XXVII Premios ASCAP en San Juan es un regreso a la capital puertorriqueña después de organizarlos en el 2017, antes de que los huracanes Irma y María devastaran a la isla.

Ante ello, la vicepresidenta de Membresías Latina De ASCAP, Gabriela González, dijo que a fines del año pasado, ASCAP tomó la decisión de apoyar la comunidad de compositores de Puerto Rico al organizar nuevamente “nuestro evento latino más grande en la isla”.

“Estamos ansiosos por regresar a San Juan y celebrar a dos de nuestros miembros más exitosos de ASCAP”, enfatizó.

El ente musical incluirá en gala una cena, en la que reconocerá las 50 canciones más interpretadas de la música Latina del 2018.

Además, se entregarán premios al Compositor del Año de ASCAP, Cantante-Compositor del Año de ASCAP, Editora del año, y Editora independiente del año y Televisión.

La ASCAP es una organización profesional de los autores, compositores y editores de todo tipo de música.

La misión de la ASCAP es licenciar promover la música de sus miembros y las filiales extranjeras, obtener una indemnización equitativa por la ejecución pública de sus obras y la distribución de las regalías que recauda en base a esas actuaciones.

La licencia ASCAP ofrece una solución eficiente para las empresas para llevar a cabo legalmente música de ASCAP, respetando el derecho de los compositores y otorgándoles un pago justo.