PUERTO RICO: Inauguran centro salud para inmigrantes sin papeles

SAN JUAN.- La comunidad inmigrante en Puerto Rico, así como las personas que no califican para el Plan Vital o no pueden costear un seguro privado, cuentan desde el viernes con una nueva instalación de servicios médicos, por los que pagarán a base de su composición familiar e ingresos.

El recién inaugurado Centro de Salud de HealthProMed en Caparra Terrace, San Juan, recibirá a personas de estatus migratorio no definido o ingresos limitados, las cuales serán referidas al Programa de Descuentos Escalonados de la entidad sin fines de lucro de base comunitaria para ser evaluadas y, a partir de ahí, determinar su capacidad de pago.

“Es un centro donde puede ir cualquier persona que necesita servicios de salud primaria, incluyendo las personas que no tienen seguro médico, que tienen cubierta limitada o que tienen un estatus migratorio no definido. En este lugar, el acceso al servicio se les va a garantizar”, dijo la directora de HealthProMed, la licenciada Ivonne Rivera.

Aunque no existen datos sobre la cantidad de inmigrantes sin plan médico en Puerto Rico, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) estimó que la comunidad es “amplia”.

A modo de ejemplo, la entidad compartió que, recientemente, unas 2,000 personas fueron impactadas en la Feria Multifacética Anual de Salud y Comunidad, celebrada en la Placita Barceló, en Barrio Obrero, Santurce.

“Los inmigrantes sin estatus regularizado optan por buscar remedios por su propia cuenta, comprar medicamentos ‘over-the-counter’ (sin receta). Pero, llega un momento donde tienen que acudir a un hospital donde ameritan, por ejemplo, una cirugía o un tratamiento a largo plazo, análisis y estudios para los cuales no tienen recursos”, expuso, por su parte, José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, al ser abordado por este medio sobre el nuevo centro de servicios médicos.

Rodríguez, incluso, alegó que “los hospitales han dejado morir a personas por no tener estatus regularizado y por no poder pagar o hacer un plan de pago”.

“Estamos en la ciudad capital, donde tenemos un gran grupo de hermanos de la República Dominicana, en que la mayoría de las veces no se atreven o no buscan los servicios porque no tienen cómo costearlos… pues, el lugar seguro de ese grupo es HealthproMed”, puntualizó, en tanto, Rivera.

“DE GRAN IMPORTANCIA”

En el Centro de Salud, la comunidad tendrá acceso a servicios de medicina general, medicina de familia, pediatría, medicina interna, obstetricia y ginecología, educación en salud, nutrición, médico tratante de VIH, médico en el hogar, laboratorio clínico en el hogar y telemedicina.

Rivera resaltó que, aunque en Caparra Terrace no tienen espacio para servicios de salud dental, podrán referir a los pacientes al centro que la entidad tiene en Barrio Obrero, en Santurce. “Inclusive, si no tiene cómo llegar, se le coordina la transportación y se va a buscar a su casa, se lleva la cita en Barrio Obrero y se regresa”, abundó.

INDEX Y CONSULADO RD

Por su parte, el encargado del INDEX, Melchor Matos –quien asistió a la inauguración en representación del cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, Cesar Cedeño–, afirmó que el centro será de “gran importancia”, dada la incidencia y cantidad de inmigrantes que viven en Caparra Terrace y Puerto Nuevo.

“Aquí, en Caparra, hay una inmensa cantidad de dominicanos que residen acá y que necesitan de los servicios en cuanto a la salud primaria para que realmente se sientan con mejor forma de vida. Miles de dominicanos se van a beneficiar de este centro aquí, como también se han beneficiado enormemente los que residen en Santurce”, manifestó Matos.

En esa línea, Rivera estimó que unas 10,000 personas de San Juan pudieran beneficiarse del nuevo centro, que se ubica en la calle Dover, esquina Durango, cerca de la avenida Jesús T. Piñero, y operará de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Carmen Torres, quien es miembro de la Junta Directores de HealthProMed, mencionó que cada persona puede llegar directamente al centro para orientarse y recibir servicios.

“Lo que invitamos es a que nos llamen, que vengan, que busquen información. Si no tienen seguro médico, que lo expresen; lo vamos a referir a la evaluación”, recalcó Rivera.

Sin embargo, Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, mostró reservas sobre el Programa de Descuentos Escalonados. “Si llega una persona allí indigente, económicamente hablando, ¿cómo va a pagar? ¿De qué forma escalonada están hablando si es que no puede pagar, porque apenas subsiste?”, planteó.

Servicios complementarios

De otra parte, Luis Enrique Morales Arce, quien es paciente del centro de HealthProMed en Barrio Obrero, expuso su satisfacción con los servicios recibidos.

“(Estos centros) le dan sensibilidad a personas que no tienen plan médico, a la comunidad inmigrante. Hay un trabajo comunitario que crea ese lazo, porque no todo doctor o grupo médico se extiende a la comunidad, y yo entiendo que HealthProMed es un baluarte de las comunidades especiales de Puerto Rico”, dijo.

Morales Arce, quien es puertorriqueño y es beneficiario del Plan Vital, destacó que el nuevo centro en Caparra Terrace le queda más cerca de su casa, así que tiene “otra clínica más accesible a su comunidad”.

La inauguración de este viernes contó con la participación de la senadora novoprogresista Nitza Morán y el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Nosotros estamos apoyando estos centros HealthproMed porque complementan el acceso a servicios médicos de salud que son tan importantes para todas las comunidades, particularmente, comunidades vulnerables, comunidades con poco acceso a recursos económicos, incluso, servicios médicos a poblaciones que no tienen plan médico”, expresó Romero.

El jueves, el gobernador Pedro Pierluisi anunció, durante la inauguración de La Casa del Inmigrante, en Barrio Obrero, que, a partir del 23 de mayo, las mujeres embarazadas médico indigentes con estatus migratorio no definido contarán con una cubierta de salud especial bajo el Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital).