PUERTO RICO: ICE intensifica operativos contra dominicanos

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Por RICARDO SANTANA

SAN JUAN.- Las autoridades de Puerto Rico intensificaron los operativos antimigratorios contra extranjeros en situación irregular.

La acción afecta mayormente a dominicanos, lo que ha provocado reacciones adversas en diferentes sectores de la isla.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, del Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazó las operaciones, que se concentran principalmente en los vecindarios Barrio Obrero, Villa Palmeras, de Santurce, y otros sectores con alta presencia de dominicanos.

POLICÍA MUNICIPAL NO PARTICIPA

Romero aclaró que la Policía Municipal bajo su jurisdicción en el área metropolitana no está participando en las intervenciones.

Asimismo, proclamó que cualquier actuación de las autoridades que implique amenazas, malos tratos y degradación debe ser investigada.

PIDEN EXPLICACIONES POR PRESUNTOS ABUSOS

En cuanto a las denuncias de que agentes de la autoridad migratoria en Puerto Rico están cometiendo abusos contra dominicanos sin documentos, el alcalde pidió explicaciones y exigió que no quede duda sobre su comportamiento.

Reiteró además su orden a la Policía Municipal de San Juan de no involucrarse en esas operaciones antimigratorias.

Ante el panorama, dominicanos que viven de manera irregular en Puerto Rico han preferido mantenerse ocultos para evitar ser arrestados y repatriados.

jt-am