PUERTO RICO: Cónsul RD pide a dominicanos desistan de venir en yolas

SAN JUAN.- El cónsul de la República Dominicana, Franklin Grullón, reiteró su llamado a sus compatriotas que intentan viajar ilegalmente a Puerto Rico a que «no se dejen engañar de las personas que le dicen que aquí hay mucho trabajo de construcción de viviendas».

Grullón habló mientras acudía a verificar el estatus de 37 inmigrantes dominicanos que fueron detenidos minutos después de haber desembarcado en una yola a la costa de Puerto Rico.

«Los viajeros ilegales detenidos son otra cantidad, 70 en total. Eso indica que llegó otra embarcación a Puerto Rico. Ellos serán trasladados al Centro de Detención en Miami. Es lamentable, pero es la situación real», expresó.

Dijo que «los viajes ilegales no paran, aún con el anuncio del mal tiempo por el paso de la tormenta tropical Dorian».

«El que llegue irregular a Puerto Rico, debe saber que viene a nada. No es cierto que aquí se necesita mano de obra y que los que lleguen en yola conseguirán empleos en las construcciones de viviendas, no se lleven de cuentos, serán estafados sin piedad, no vendan sus pocos bienes en República Dominicana para venir para acá a nada», declaró.

Informó que «al consulado asiste diariamente una cantidad de dominicanos que vinieron en yola y vieron que el sueño vendido era falso, y nos manifiestan que desean retornar a su tierra».

jt/am