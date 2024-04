PUERTO RICO: CDP reconoce a Héctor Julio Hernández

SAN JUAN.- La seccional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Puerto Rico reconoció los 52 años de trayectoria profesional de Héctor Julio Hernández Martínez, en el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista.

La actividad, moderada por el asesor del gremio, Felipe Gómez Martínez, se llevó a cabo en la Casa Dominicana en Villa Palmeras.

La secretaria general del CDP, Dominga Valdez, explicó que la organización optó por hacer este reconocimiento a Hernández porque, además, ha mostrado su disposición de mantener activa la entidad.

Dijo que Hernández «ha estado al frente de esta seccional en cuatro bienios, lo que implica ocho años como máximo dirigente del CDP-PR, lo que ha alternado con sus responsabilidades como periodista y profesor universitario”.

Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), ofreció una amplia disertación sobre la libertad de prensa y de información, tomando como referentes las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico.

El prominente letrado abordó igualmente la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconoce, por primera vez, la existencia del privilegio cualificado del periodista en la protección de sus fuentes e informaciones confidenciales.

Al recibir la placa del CDP-PR, que le entregó Nelson del Castillo, secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Hernández reaccionó emocionado, situación que se incrementó con la presencia de sus hijos, Massiel Hernández Tolentino, Richard Hernández Tolentino y Ernesto Hernández de Jesús.

«Mi emoción es mayor, porque ha sido la única vez que mis tres hijos me han acompañado en un homenaje. Al recibir esta distinción esa noche, mi alegría fue mayor que la del premio a la Excelencia Dominicana, otorgado por el INDEX y el de la Excelencia Periodística que me otorgó el Colegio Dominicano de Periodistas a nivel nacional, cuando lo presidía la ilustre Mercedes Castillo», subrayó.

La placa, con las firmas de Dominga Valdez y Luis Dalmau Domínguez, destaca los 50 años de Hernández en el ejercicio del periodismo en Puerto Rico, particularmente en la radio y en la televisión en años más recientes, lo que le ha permitido obtener reconocimientos, incluso el de Periodista del Año que en 1982 le otorgó el Overseas Press Club (OPC) y como profesor por 30 años de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El homenajeado refirió que en 1969 empezó como corresponsal del radioperiódico Noti-Tiempo desde la oriental provincia San Pedro de Macorís, al tiempo que conducía un programa en Radio Oriente.

“Ser periodista ha sido la profesión más noble y enriquecedora de mi vida, pués me ha dado la oportunidad de hablar por quienes no tienen voz y viven clamando justicia. Agradezco el reconocimiento de mis colegas del CDP- PR, que ha sido del más alto valor, porque a pesar de haberle dedicado ocho años como secretario general a esta filial, siempre hay quienes no valoran ese trabajo”, declaró.

